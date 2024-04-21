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鐵道馬接力賽開跑！7棒各有角色 變裝組發揮巧思吸睛

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市第9屆鐵道馬拉松接力賽今早在福隆快樂開跑，桃園市平鎮區跑友組成「晨曦七桃人」參加變裝組競賽。記者邱瑞杰／攝影
新北市第9屆鐵道馬拉松接力賽今早在福隆快樂開跑，桃園市平鎮區跑友組成「晨曦七桃人」參加變裝組競賽。記者邱瑞杰／攝影

新北市第9屆鐵道馬拉松接力賽今早在福隆快樂開跑，今年接力賽首度以「馬」為靈魂角色，分別為7個棒次賦予傳神且具代表性IP角色，為各棒追友全力加持。新北市長侯友宜表示，追火車馬拉松不但是幸福滿滿的全家健康活動，也適合公司團隊交誼，讓團隊合作更緊密。

鐵道馬拉松路線跨越新北市貢寮、雙溪區，今年參賽組別增加「企業團體競賽組」，有100多隊參加，其也各組也在開放報名不到1個月全數額滿，超過1100隊今天一起下場路跑。

主辦單位首度為鐵道馬的7個棒次，女神棒、海神棒、安神棒、山神棒、風神棒、恍神棒及迎神棒注入象徵性的IP角色，以動物界象徵疾速奔馳的馬為靈感，各別賦予鮮明的個性，讓各棒的靈魂角色更加栩栩如生，成為賽道上替選手加油的力量。

今年獎牌設計也具巧思，每一棒的完賽獎牌都跳脫以往單色設計，注入各棒的代表色彩，刻印呈現貢寮、雙溪的特色景點，讓跑者把新北美景隨身帶著走。鐵道馬長期合作夥伴日本西武鐵道今年贊助製作文青風完賽帆布背袋，上面印製西武特急Laview號，也歡迎追友前往日本體驗別具風情的鐵道旅行。

侯友宜表示，新北市鐵道馬拉松接力賽是市府重點推廣的賽事品牌，邀請跑者欣賞沿線優美的山海風景。他勉勵選手秉持運動家精神，相互為夥伴加油打氣，並珍惜難能可貴的路跑體驗。在享受青春山海線的美麗景致之餘，也要注意賽事安全。

鐵道馬有跑友組隊變裝下場傳統，今年「變裝組」追友不同造型登場，也是賽道上吸睛亮點。來自桃園市平鎮區的晨曦團員，每天清晨5點相約跑步，7名團員組成「晨曦七桃人」變裝路跑，他們穿上小丑造成服裝，希望自己跑得開心，大家也看得開心。

新北市第9屆鐵道馬拉松接力賽今早在福隆快樂開跑，新北市長侯友宜（前右三）等人與跑友賽前熱身。記者邱瑞杰／攝影
新北市第9屆鐵道馬拉松接力賽今早在福隆快樂開跑，新北市長侯友宜（前右三）等人與跑友賽前熱身。記者邱瑞杰／攝影
新北市第9屆鐵道馬拉松接力賽今早在福隆快樂開跑，新北市長侯友宜（前左三）等人與跑友賽前大合影。記者邱瑞杰／攝影
新北市第9屆鐵道馬拉松接力賽今早在福隆快樂開跑，新北市長侯友宜（前左三）等人與跑友賽前大合影。記者邱瑞杰／攝影
新北市第9屆鐵道馬拉松接力賽今早在福隆快樂開跑，新北市長侯友宜（右三）等人主持鳴槍、搖鈴儀式。記者邱瑞杰／攝影
新北市第9屆鐵道馬拉松接力賽今早在福隆快樂開跑，新北市長侯友宜（右三）等人主持鳴槍、搖鈴儀式。記者邱瑞杰／攝影

鐵道 馬拉松

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