噪音、亂停車… 北市里長盼建殯葬大樓「業者全面退出住宅區」

一殯預計今年6月全數量能將轉移至二殯，在地居民憂心全數量能轉移後當地業者、交通亂象恐更加嚴重，北市府目前規畫將在周邊黎元停車場改建業者大樓、停車場，改善周邊環境。當地里長也說，當地居民被法會噪音、交通問題困擾已久，對於殯葬大樓應多數贊成，也呼籲市府建成後應加強取締，讓殯葬業全面退出住宅區。

黎元里長蘇偉彬表示，當時一殯說要遷來二殯後確實很擔心，因為本來狀況就很嚴重，特別是臥龍街188巷有很多殯葬業者，好日子的時候，常常一大早就有人辦法會，他也常常接到里民投訴電話，除了噪音擾民外，法會車輛或悼念民眾應找車位不易，常常隨處亂停，更對民眾生活造成很大困擾。

蘇偉彬說，有聽說殯葬處要在黎元停車場改建殯葬大樓、停車場，當地居民也都樂見，但也盼殯葬處未來建成業者大樓後，對於在外面違規業者也要嚴加取締，讓殯葬業者退出居住區，還給居民一個良好的居住環境。

殯葬處長張世昌表示，目前正在做可行性研究包括興建方案研議及評估、初步建築設計、交通及環境影響評估、相關經費估算、未來經營模式研議、辦理地方社區及業者說明會以彙整各方需求。