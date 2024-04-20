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三鶯線國華站 打造公園廊帶
捷運三鶯線工程進度截至3月底已74.15%，預計2025年完工。其中LB10國華站因周邊為住宅區人口，新北捷運局花3880萬建造6620平方公尺公園廊帶「公八公園」，並規畫籃球場、體健設施、攀爬網、溜滑梯等設施，預計今年7、8月完工並開放使用，是新北首座由捷運局建造的公園。
三鶯線計畫路線全長14.29公里，共12站，起於土城線頂埔站，未來完工通車後，預計三鶯地區至台北市通勤時間約可減少20分鐘，也保留延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，未來可串連桃園國際機場、高鐵等。
捷運局表示，由於地方曾建議希望結合公園廊帶，因此受工務局委託，將公八公園納入LB10國華站的捷運工程闢建，將其規畫為共融特色公園，共規畫6620平方公尺，去年9月開始施工，預計7、8月完工。
捷運局說，三鶯線在鶯歌區境內有5座車站，車站均相鄰一座特色公園，除LB10國華站的公八公園外，還有LB08捷運鶯歌車站附近的古鐘樓公園、緊鄰捷運永吉公園站LB11的永吉公園及鶯桃福德站LB12附近的鳳祥公園，LB09陶瓷老街站旁的公三公園等。
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