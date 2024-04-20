土城清水段社宅 新北審議通過

內政部選定新北市土城區國防部新北市後備指揮部部分基地及周邊土地蓋社宅，預計可提供358戶。新北市都市計畫委員會昨審議通過個案變更審議作業，送中央續審。有民代認為，土城許多民眾因地震，導致房屋被貼黃單無法住，盼放寬受災戶申請條件。

土城清水段社宅基地位於仁愛路及明德路一段交叉路口，面積約0.82公頃，共提供1房型約215戶，2房型及3房型分別約107戶及36戶，共358戶。基地東側為清水高中，且也在將來捷運新北樹林線LG10站附近，周邊還有大清水運動公園、青山公園等公共設施。

新北城鄉局長黃國峰表示，此案都計變更後興建社宅，整體土城區社宅戶數預計達6705戶，基地未來規畫設計會考量在地的需求，設置日照、托嬰等多元化公益設施。

市議員江怡臻表示，基地緊臨既有鄰房住宅區，車道及出入人行動線相對狹窄，建議後續申請都設審議時，應妥善留設退縮空間，並舉辦地方說明會聽取民意，也希望提供公益設施回饋地方，至於未來施工時，盼國家住都中心要避免損鄰事件發生。

市議員彭一書說，該案地理位置優越，交通便利、周邊設施完善且鄰近公園生活機能佳，希望持續增加社宅供應量，另外0403大地震受災戶房子被貼黃單無法居住，希望能對受災戶放寬承租社宅資格。