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總統府前賽車活動20日登場 凱道周邊晚間起交管

中央社／ 台北19日電
台北市警方表示，因應台北國際金卡納大獎賽車活動自20日起一連2天將在總統府前道路舉辦，北市凱達格蘭大道、懷寧街等路段將從今天晚上10時起進行交通管制措施。圖為凱達格蘭大道。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台北市警方表示，因應台北國際金卡納大獎賽車活動自20日起一連2天將在總統府前道路舉辦，北市凱達格蘭大道、懷寧街等路段將從今天晚上10時起進行交通管制措施。圖為凱達格蘭大道。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

北市警方表示，因應台北國際金卡納大獎賽車活動自20日起一連2天將在總統府前道路舉辦，北市凱達格蘭大道、懷寧街等路段將從今天晚上10時起進行交通管制措施。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料指出，為配合台北市體育局協辦中華賽車會在總統府前凱達格蘭大道、懷寧街等路段及府前南、北廣場舉辦台北國際金卡納大獎賽，針對活動規劃交通管制措施。

警方表示，交通管制時間從今天晚間10時至22日凌晨3時，路段包含凱達格蘭大道（不含公園路至重慶南路）東西雙向、懷寧街（不含寶慶路至貴陽街）南北雙向。活動期間，主辦單位申請取消假日開放黃線停車路段為懷寧街（寶慶路至凱達格蘭大道）。

警方指出，配合此次活動交通管制措施，管制時間內行經管制路段的公車，台北市公共運輸處已協調配合改道行駛。

台北市公運處新聞資料表示，配合台北國際金卡納大獎賽活動，凱達格蘭大道（重慶南路1段至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街1段）實施交管，640、835、藍2及觀光巴士紅線的公車路線受影響，博物館（襄陽）、捷運台大醫院站、228和平公園的公車站取消停靠。

警方指出，相關活動交通管制訊息將由警廣報導，呼籲駕駛可提前改道行駛，避開管制區域，勿違規停車，並遵守路口員警及義交指揮疏導。

交通管制 公車 北市 總統府

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