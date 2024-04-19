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汐止保長里鄰台鐵貨場好吵 老舊車頭陸續更新

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
立委廖先翔會勘台鐵的五堵貨場，目前台鐵新車型陸陸續續更新，可降低噪音。圖／觀天下有線電視提供
立委廖先翔會勘台鐵的五堵貨場，目前台鐵新車型陸陸續續更新，可降低噪音。圖／觀天下有線電視提供

台鐵的五堵貨場就在汐止的保長里內，只是平時台鐵的運輸車在高架鐵路上進進出出，因為車型太過老舊，傳出的噪音，影響到保一街沿線住戶的安寧，所以，立委廖先翔就召集台鐵等相關單位人員現場會勘，目前台鐵新車型陸陸續續更新，可降低噪音。

民眾說，真的很吵，火車經過時的噪音常常都很大聲，白天吵，晚上作業時聲音也很大，影響生活安寧，希望相關單位可以協助改善。

立法委員廖先翔指出，汐止保長里因為里內有台鐵的五堵貨場，有一些運輸貨的車輛是比較老舊的，柴油的機型，在作業時候的聲音是比較大的，影響到鄰近民眾的安寧，所以，請台鐵來說明有沒有相關的改善措施。

廖先翔也表示，台鐵有回應，去年陸陸續續在夜間就有更換純電的車頭，但是考量到國防戰備的需求，不能全換成電的，所以，還是要保留一些柴電的車頭，不過，他們也有採購一些符合現在環保法規的車輛，預計這幾天投入營運，會持續觀察新的車型，在作業時間，除了空氣品質之外，在噪音部分有沒有明顯的改善，影響到住戶安寧，會持續觀察，而除了四月中第一台新車型加入，陸陸續續更新，後續會在明年底前，將舊式超過50年使用的車頭更新。

住戶 台鐵 噪音 廖先翔 汐止 火車

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