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汐止多雨運動不便 地方盼原民公園設風雨操場

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪會勘汐止原住民公園，討論蓋風雨操場可行性。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪會勘汐止原住民公園，討論蓋風雨操場可行性。圖／觀天下有線電視提供

汐止原住民公園，因為緊鄰基隆河步道，平時散步運動的人很多，其中也有許多學生、年輕人會在一旁的籃球場打球，只是汐止多雨，所以，就有民眾建議，是不是能做蓋風雨操場，所以，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論可行性。

新北市議員張錦豪表示，原住民公園很多年輕人會在籃球場打球，地方民眾就建議增設像風雨操場的雨遮可以遮風避雨，下雨天也可以打球，在邀請了市府相關單位、以及高公局一起來討論協調，看看是不是可以這裡做一個半遮蔽式的風雨操場。

山光里長陳永松說，很感謝張錦豪議員辦理會勘，因為很多民眾一直在陳情，原住民公園的運動場所是不是可以做一個活動的遮蔽物，讓打球運動的民眾有一個遮風避雨的地方，只是卡在高公局有設限，有法令規定不能做屋頂式的遮蔽物。

張錦豪指出，不過，風雨操場新增，依據當初的契約公用土地無償提供使用第四條規定，法規禁止增設建築物，也就是不能蓋固定式的建築物，所以，在大家討論後，根據法規及上方高速公路安全的需求，決定維持現狀。

張錦豪 汐止 議員 運動

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