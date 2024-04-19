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金山慈護宮鼓勵點燈保平安 直播抽媽祖金戒指

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區金包里慈護宮線上直播，由董事長游忠義抽出了36位的幸運兒，他們將可以把媽祖的聖旨金戒指給帶回家。圖／紅樹林有線電視提供
金山區金包里慈護宮線上直播，由董事長游忠義抽出了36位的幸運兒，他們將可以把媽祖的聖旨金戒指給帶回家。圖／紅樹林有線電視提供

金山區的信仰中心金包里慈護宮，鼓勵信眾在新年為自己與家人點燈，祈求平安也迎來新的氣象，為此還特別辦理點燈抽媽祖賜旨護台灣的金戒指活動，而到了抽出幸運兒的時間，金包里慈護宮線上直播，在民眾與慈護宮理監事的共同見證下，由董事長游忠義抽出了36位的幸運兒，他們將可以把媽祖的聖旨金戒指給帶回家。

金包里慈護宮董事長游忠義說，金包里慈護宮鼓勵信眾新年為自己與家人點燈，祈求平安也迎來新的氣象，只要在活動期間內，不論是點光明燈、安太歲、元辰燈、祈安宮燈、祈安年燈及玉珮媽祖燈，每點一盞燈就有一次抽獎資格，而抽出的金戒指除了重達一錢半，更加還是媽祖旨意造型，為抽中的幸運兒護身保平安。

金包里慈護宮秘書賴芳玲表示，慈護宮雖然是擁有兩百多年歷史的老廟，不過辦活動也是相當跟得上時代，利用網路直播與程式抽獎，而由電腦抽出的這36位幸運兒，可以至慈護宮官網確認名單與單號，慈護宮也預計將會在5月1日晚間在廟前廣場頒獎，屆時也邀請信眾來為媽祖祝壽，並一同見證點燈保平安還幸運抽中媽祖金戒指信眾的幸運時刻。

媽祖 網路直播 金戒指

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