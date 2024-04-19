快訊

美CIA局長示警：習近平決心「掌控台灣」 美國須認真看待

占用3車道！國1南九如段「4大車撞一團」紫爆回堵5公里 1司機受傷送醫

掛牌4年推4大任務 北流：預算自籌率目標5成

中央社／ 台北19日電

自2020年開幕至今，台北流行音樂中心迎來掛牌4週年，北流表示，將以預算自籌率50%為目標，並持續推動園區經營、產業扶植、人才培育、國際交流4大任務。

台北流行音樂中心今天舉辦4週年感恩活動，董事長黃韻玲致詞表示，北流在2023年邁入新的階段，除了第2任董監事就任，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也紓解，能夠順利地執行各種規畫，在各界支持及員工辛苦付出下，交出不錯的成績單。

黃韻玲說，北流是音樂人前進小巨蛋、大巨蛋甚至世界級音樂節的基地，未來將持續腳踏實地、積極落實北流的使命，以園區經營、產業扶植、人才培育、國際交流4大任務為工作主軸，持續精進為台灣流行音樂產業的發展注入源源不絕能量。

北流執行長梁序倫說明，北流表演廳及文化館2023年的造訪人次，皆比2022年成長60%以上，總來園人數約47.5萬人次，成為台北市的新興旅遊景點，更為區域帶來近新台幣6億元的經濟產值。

他進一步表示，北流的自籌款比率，已從最初的10%上升至46%，預計明年可以達到50%，且隨著LiveHouse全面開放租借、周遭建案及社宅完工、連接南港展覽館的人行空橋啟用，人流一定會越來越多。

梁序倫透露，北流不只將台灣優秀人才、團體送到國外，還要將國外資源引入台灣，9月份舉辦的音樂博覽會，就會邀請國外策展人及買家代表來台，欣賞並與台灣的音樂節、經紀公司交流。

台北流行音樂中心

延伸閱讀

缺逾2500萬人 陸啟動數位人才培育

期交所 深化國際交流

前金國小奪捷克波西米亞音樂節金牌 陳其邁赴校發紅包

撕掉客家人標籤！田馥甄不忍了 驚吐4字超霸氣

相關新聞

名額有限！慶台北建城140年 首次開放登北門看台北

台北市文化局舉辦「台北建城140周年」系列活動，其中備受注目的「北門登城樓」活動，將於5月23日到29日，首度開放登上神...

土城清水段社宅新北審議通過 民代盼放寬震災戶申請資格

內政部選定新北市土城區國防部新北市後備指揮部部分基地及周邊土地興辦社宅，預計可提供約358戶，新北市府配合辦理都市計畫個...

台南傳有家長會長涉槍擊案 教育局：已訂「排黑」條款

台南市議員指某國小家長會長疑涉入刑事案，建議應予解任，台南市教育局表示，據悉該會長近日已自動請辭，為避免未來有類此情事發...

三鶯線進度74.15% 新北花3880萬蓋「捷運工程公園」

捷運三鶯線工程進度截至3月底已74.15%，共設置12站，預計2025年完工。其中LB10國華站因周邊為眾多住宅區人口，...

申辦民間活動新北要擬防恐計畫 民怒變相限制民眾權力

新北市許多民間單位過往經常在各地方舉行民間或民俗等團體活動，如需使用公共空間、大型集會需事前向新北市府申請許可，但已辦理...

北市東區722戶停電 台電：10點44分全數復電「原因曝光」

台北市東區昨天晚間9點44分突然發生停電，約有722戶受到影響，相關單位派員搶修，已於晚間10點44分全數復電。台電北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。