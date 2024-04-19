都更迎大提告時代？ 北市府：盡力協調

台北市長蔣萬安喊出「大都更時代」，但都更涉及政府代拆不同意戶，官員恐面臨民眾提告，副市長李四川昨表示「那就讓他告」，居住安全比居住正義重要。議員質疑，市府準備好「大提告時代」？更新處長陳建華說，每個案子幾乎都會有不開心的住戶提訴訟，更新處只能盡力協調，也會有委外律師幫忙。

內政部前部長李鴻源前天坦言，早從2013年他任內政部長時就想推防災型都更，但對縣市首長來說，是票房毒藥，因為防災型都更要拆房；台北市長蔣萬安昨說，確實不好做，也會受到很多阻力，「但對的事情就要堅持。」

李四川昨接受主持人黃暐瀚專訪表示，如果碰到1、2戶釘子戶，經過所有程序完成後，市府就會代拆。被問及不同意戶若去告市府？他直言「那就讓他告啊」，因為都更條例有授權，經過兩次私人、兩次公辦協調，若都不成就代拆。

北市議會工務委員會昨安排都發局、都委會工作報告，民眾黨議員林珍羽在會上指出，蔣萬安喊大都更時代、李四川喊來告，「市府準備好大提告時代？」有無訴訟計畫的因應作為？且更新處現有正職人員19人要處理387案，人力真的撐得住嗎？國家住都中心挖走不少北市人才，若撐不住要向上求援，建議擴編人力。

無黨籍陳政忠認為，更新處案件量成長，人力有無相對成長？建議提高待遇、建立晉升制度，要求6個月內提出都更處組織修編方案。

更新處長陳建華回應，都更案量每年逐漸上漲，更新處有向市府反映，去年也有撥補24人。都發局長王玉芬說，的確遇到人才難尋、流動率大等問題，允諾6個月內檢討更新處組織修編。

至於訴訟方面，王玉芬表示，都更案申請核備後有不同意戶，實施者申請代拆，北市府去年執行5件，已代拆2件，3件則在協調過程中達成共識。