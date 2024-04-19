快訊

淡水3層樓泡棉工廠陷火海 新北消防57車132人灌救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深坑輕軌說明 民憂拆遷、站點問題

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北捷運局在深坑辦理兩場輕軌說明會，民眾出席踴躍表達建言。記者李成蔭／攝影
新北捷運局在深坑辦理兩場輕軌說明會，民眾出席踴躍表達建言。記者李成蔭／攝影

新北市深坑輕軌討論多時，在地居民仍有眾多疑慮，新北捷運局近期開2場說明會，居民憂心房屋要拆遷、站點位置，並建議建跨溪大橋，解決對岸民眾搭乘的通行需求。捷運局回應，站點將於下階段綜合規畫時配合地方規畫實際路線，目前評估以陸橋方便對岸民眾過河搭乘。

深坑輕軌目前在可行性研究階段持續規畫中，捷運局預計5月底將報告書修正完成再提報中央審議，連2場地方說明會吸引不少居民參與。目前路線幾乎都在人口稠密區的「對岸」，有一站比較靠近老街，民眾關心通行至站點問題，也憂近老街站的房子將面臨拆遷。

居民表示，S2站的東南科大附近居民要搭乘須繞路走橋至對岸，相當不便；S3站的老街附近居民則說，目前也不清楚若要設站造成的拆遷範圍有多大，還是希望站點能調整。

立委羅明才表示，當初是因為考量觀光所以讓S3站靠近老街，未來會再與居民溝通，重劃區的配置應再和居民協調。另外，目前終點站S5路線會繞經「法務部北部大型贓物庫」，會協調國產署、法務部、捷運局遷移。

市議員陳永福指出，民眾最憂心拆遷問題，應將S3站點回歸文山路，省去土地款及拆遷等問題；其實很多遊客都將車停在文山路，走入老街僅需5分鐘，市府應趕快先送案，可以在綜合規畫時細部調整。另外，S5站的法務部公有地應與私有地一同開發，比較沒有爭議。

捷運局回應，S3站點位置是因應交通部建議靠近人口聚集區，實際路線將於下階段綜合規畫時，再配合地方意見規畫農業區整體開發主要計畫道路，以兼顧中央意見及地方需求。

另外，有關民眾「跨岸」搭乘需求，捷運局表示，S2站已規畫人行陸橋跨越景美溪，以服務東南科大一帶居民；S4站也有社區提議設人行陸橋以供文山路南側社區民眾利用，這將納入後續綜合規畫階段評估；S5站會依地方意見持續協調，再研議最適車站位置。

捷運 老街

延伸閱讀

深坑輕軌拆遷及跨河搭乘等問題 擬建陸橋並微調站點

板橋浮洲都市計畫有進度！ 新北曝動工、拆遷期程

打造桃園捷運「山手線」 50多人冒雨踏勘路線站點

新北預告廢老街管理辦法 三峽、深坑老街憂風貌遭破壞

相關新聞

大巨蛋演唱會 符合自治條例就可辦

各界期待台北大巨蛋何時能辦演唱會，北市副市長李四川昨指出，辦演唱會是屬於臨時大型活動，只要符合北市大型群聚活動安全管理自...

東區722戶停電 台電：10點44分全數復電

台北市東區昨天晚間9點44分突然發生停電，約有722戶受到影響，相關單位派員搶修，已於晚間10點44分全數復電。台電北市...

深坑輕軌說明 民憂拆遷、站點問題

新北市深坑輕軌討論多時，在地居民仍有眾多疑慮，新北捷運局近期開2場說明會，居民憂心房屋要拆遷、站點位置，並建議建跨溪大橋...

浮洲都計廠家待安置 業者盼就地合法

新北市府推動板橋浮洲地區都市計畫，範圍內有196間廠家，未來要配合搬遷或留在產專區，經發局前天辦說明會，收到約40件申請...

都更迎大提告時代？ 北市府：盡力協調

台北市長蔣萬安喊出「大都更時代」，但都更涉及政府代拆不同意戶，官員恐面臨民眾提告，副市長李四川昨表示「那就讓他告」，居住...

台北市東區也傳跳電！ 網友曝吃飯瞬間漆黑一片：隔壁桌剛坐下

繼桃園近日頻傳停電引起關注後，今（18）日晚間台北市東區也傳出跳電消息，從大安區復興南路一段至敦化南路一段等範圍陷入一片漆黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。