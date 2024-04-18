快訊

台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

雷雨今狂襲雙北！下周兩波鋒面接力報到「雨可能比今天更大」

澳洲主教遇刺後報平安！大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

紐西蘭毛利文化團訪金山區 原住民傳統歌舞交流

中央社／ 新北18日電

紐西蘭羅托路亞市毛利文化藝術表演團日昨訪問金山區，除了以球會友舉辦籃球友誼賽，也與金山高中原住民藝能班互動舞蹈。金山區公所今天說，活動有助不同國家原住民族交流。

金山區長劉昌松今天透過新聞稿表示，毛利文化藝術表演團與當地高中籃球隊，17日參訪金山區，金山有地熱、溫泉景觀，與羅托路亞市（Rotorua）2地的地理、觀光環境相似，活動可促進毛利文化和台灣原住民文化交流。

劉昌松說，金山高中原住民藝能班以獨特節奏和優美舞姿，演出卑南族陸森寶歌謠選粹、阿美族創作歌謠；台灣原民舞蹈與毛利戰舞交流是跨越文化視覺藝術饗宴。

市府觀光旅遊局副局長莊榮哲表示，紐西蘭戰舞是毛利族傳統舞蹈，古代毛利人在和敵人開戰前，會先跳一段氣勢磅礡戰舞，瞪大眼睛、伸長舌頭，搭配鏗鏘有力跺腳，以整齊叫喊聲威嚇敵人。

除了金山高中原住民班的交流，晚宴時，金山區原住民族頭目郭光明帶領舞蹈團隊表演。交流活動還包括金山甘藷焢窯、欣賞雕刻家朱銘作品，與體驗溫泉。

原住民 紐西蘭 金山

延伸閱讀

紐西蘭羅托魯瓦市來金山 體驗在地人文風情

蔡總統代賴清德證實：外長林佳龍、吳釗燮掌國安會

2025年起紐西蘭進口鮮乳將免關稅 酪農憂：會倒光光

紐西蘭交流團來訪 台南力推當季鳳梨

相關新聞

不受建築技術規則限制！市府一個月內開會為大巨蛋辦演唱會解套

針對大巨蛋辦演唱會，北市體育局王泓翔上午在議會教育委員會工作報告時指出，大巨蛋建照申請是A1體育館，內政部解釋，體育館不...

「大都更時代」案量增、人力缺 北市議員要求半年內檢討組織編制

台北市長蔣萬安喊出「大都更時代」，副市長李四川今接受專訪談及推動都更，若因代拆房挨告，「那就讓他告啊！」議員林珍羽今在議...

新北汐止消防分隊動土 智慧值班台可提前20秒出勤

新北消防汐止分隊新建工程今天動土，消防局表示，完工後特搜大隊以地利之便也將進駐；全自動化智慧值班台讓救災、救護可提前20...

黃偉哲行銷台南鳳梨 「茶之魔手」認購3000斤

台南是台灣第2大鳳梨產區，台南市長黃偉哲今天在台北市松山區行銷推廣，同時感謝台南在地手搖飲品牌「茶之魔手」認購3000斤...

周杰倫也在等…大巨蛋何時能辦演唱會？李四川曝最新進度

大巨蛋何時能辦演唱會，引發各界期待，包括亞洲天王周杰倫都坦言在等大巨蛋。北市副市長李四川今接受媒體人黃暐瀚專訪時，提到其...

外銷等級鳳梨搶市 黃偉哲搶攻北部62所學校營養午餐

台南鳳梨進入產期，市府帶領搶攻內外銷市場，今上午市長黃偉哲冒雨來到新北新莊丹鳯國小推廣，農業局說，除以「外銷等級分」供貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。