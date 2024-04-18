安一路3期延伸拚2031通車 舒緩5千居民進出

安坑輕軌通車後，人口進駐加上原住戶，帶來壅塞問題，其中安坑交流道以東地區有許多大社區，近5千人僅能依賴安康路一段進出，尖峰時段就塞車。新工處規畫安一路三期延伸工程，未來可直通安坑交流道或新店市區主幹道，近3年依序做前置作業。

為解決問題，新北規畫將新店安坑一號道路（安一路）三期工程，延伸現有安一路網至新店新烏路，居民能快速通往安坑交流道及新店主幹道台9線、台9甲線，且日前已開地方說明會。

新北新工處土木科長洪意晴表示，過去配合安坑交流道早就規畫讓安坑地區多一條橫向聯絡道路，不過隨法令、環境變化及地方反映下，也重新規畫新版的安一路三期工程路線。

洪意晴說，一期及二期工程已有效舒緩安康路二段約40%左右車潮，期待三期工程也能再舒緩車潮，新路線將經過華城路、永業路等路段，連結大型社區，同時也避開水質保護地區。

三期工程全長3.16公里，新工處預計今年辦理工程規畫、明年辦環境差異分析、後年辦理都市計畫變更，力拚2031年分段通車。

立委羅明才表示，三期工程對居民非常需要，不必到華城路與安康路路口，直接通往北二高，可舒緩華城路口上下班壅塞情形，連結灣潭重劃區，也能使碧潭對岸的交通更便利，但應加快期程，目前預算費用約90億元，市府應盡快提報中央，他也會協助爭取預算。

市議員黃心華則說，市府施工須注意道路對鄰近居民生活影響，高架及隧道路段易發生事故，也應透過號誌設計及工程微調減低風險。