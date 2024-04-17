北市抽驗批發市場蔬果 油菜、辣椒農藥超標

台北市市場處今天表示，為確保大台北地區蔬果安全及品質，3月抽驗批發市場1441件蔬果的農藥添加物，共103件違規，主要不合格品項為油菜、辣椒、小白菜，以油菜最多。

台北市政府市場處發布新聞資料指出，為維護民眾食用生鮮蔬果安全，並確保流通於大台北地區蔬果安全及品質無慮，針對由市府委託台北農產公司經營的第一、二果菜批發市場內販售蔬果進行抽驗。

市場處在3月抽驗1441件蔬果產品的農藥添加物劑量，經檢驗結果有103件不符合規定，銷毀重量1萬8753公斤，主要不合格品項為油菜、辣椒、小白菜。

市場處指出，因過去抽驗批發市場蔬果農藥添加物時，油菜及辣椒常出現農藥超標情形，因此被列管為加強抽驗的高風險農產品，此次抽驗後發現，油菜、辣椒所使用農藥仍超過標準值。

市場處表示，批發市場3月蔬果進貨量共約5187萬公斤，經北農統計，農藥檢驗不合格的蔬果供應人來自雲林縣、屏東縣、南投縣。

市場處指出，若蔬果檢驗不合格，北農隨即禁止交易，並暫停當天供應人其餘同品項蔬果拍賣，且取樣檢驗，檢驗合格才能拍賣，不合格則報廢銷毀。