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板橋新海人工濕地荷花盛開 最佳光線及拍攝時段公開
隨著春暖花開季節來臨，新北河濱有眾多花朵都已綻放，其中位於新月橋板橋端「新海二、三期人工濕地」的荷花已全數盛開。新北高灘處表示，上午賞荷拍照是光線最佳時段，盛開期預計持續到6月。
高灘處表示，建議喜歡賞花和攝影的民眾，可在晴天的上午9時至11時之間前往觀賞荷花，此時的光線最為適宜，可欣賞到荷花豔麗粉色與翠綠荷葉的迷人景色。若逢春雨連綿，雨珠停留在荷葉上，與荷葉相互輝映，更能賦予荷花獨特的觀感。
高灘處長張修銘說明，目前盛開的荷花位於大漢溪人工濕地群中的新海二、三期人工濕地，該濕地主要功能包括水質淨化和生態棲地復育，水源主要來自都市生活污水。欣賞時要用眼觀察、用耳聆聽，用心感受，並避免接觸水體或隨意摘取濕地植物，以保護自然生態。
高灘處指出，目前早開荷花的盛開期預計將持續至6月，想欣賞荷花之美的民眾可前往新月橋板橋端下方的新海二、三期人工濕地參觀。新北市河濱公園還有許多觀賞荷花的秘境，高灘處將會陸續公布相關資訊。
另外，若想更進一步了解大漢溪人工濕地的故事，也可至華江橋下的大漢溪濕地生態廊道導覽中心，可提供預約導覽服務，讓親子賞景遊憩之餘，更可深入了解人工濕地之多項功能，增進環境保育意識。
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