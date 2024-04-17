寶林食安問題 北市補邦克列酸標準品、人力

台北市議會警政衛生委員會昨天關注寶林茶室食安問題，尤其邦克列酸的檢驗方法及稽查人力問題。北市衛生局表示，目前中央尚未有檢驗標準，會向台大法醫所學習檢驗標準；至於人力問題，預計增補27人，相關設備和人力加總約4500萬元。

北市議員汪志冰質詢時表示，針對寶林事件，中央尚未訂定出邦克列酸檢驗標準，難道要北市自求多福？是不是要趕快催中央，「中央前瞻食安計畫的33億元花在哪裡」？北市議員秦慧珠也詢問目前標準品的數量及檢驗量能？

衛生局說，衛福部相關網站尚未公告邦克列酸檢驗標準，不過北市已有邦克列酸0.5c.c.的標準品，至少能檢驗300人次，後續會再向藥廠訂購有1c.c.進貨，但邦克列酸是在特定環境才會生成，不是每個品項都要檢驗，會請教台大法醫所了解檢驗標準。

針對稽查人力問題，市議員李明賢表示，今年的食安稽查強度也比以往高，為了維持檢驗標準查驗，勢必要增加人手。市議員李傅中武也說，市府計畫增加27名人力，再加上現有63名人力，也只有100人，稽查的不只是餐飲，未來可能還有化妝、藥品等，人力夠嗎？

北市議員陳慈慧說，目前稽查範圍僅地下街、美食街，但是更多的是餐飲小吃店同樣也該加強巡檢。北市議員侯漢廷提議，是否能委外稽查？

衛生局長陳彥元表示，目前稽查為百貨公司地下街、美食街，稽查量能持續增加，現有稽查人力編制63名，經推估包含擴大常規檢驗、設備器材及增加的27名人力，大約要4500多萬元經費，須動用第二預備金。人力外包部分必須要再進行討論，像是核心業務就不會採取外包。