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汐止汐萬路2段巷弄龜裂坑洞 市議員要求重鋪

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區汐萬路二段216巷的道路路面，已經幾十年沒有重鋪，新北市議員張錦豪會勘，要求重鋪改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區汐萬路二段216巷的道路路面，已經幾十年沒有重鋪，新北市議員張錦豪會勘，要求重鋪改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐萬路二段216巷的道路路面，已經幾十年沒有重鋪，時間一久，路面出現龜裂及坑洞，造成行人及騎機車很不安全，所以，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求重鋪改善。

拱北里長蘇聰賢說，路面龜裂嚴重，對行人及騎機車來說很危險，道路也很久沒有整修了，要重新刨除重鋪，路才會平坦好走，會勘說得要等到今年七月才能做，覺得時間拖太久，希望可以儘快。

新北市議員張錦豪表示，在汐萬路二段216巷的道路路面因為年久失修，出現龜裂坑洞，還有一些高低落差，導致機車騎士及行人，有安全上的疑慮，希望公所可以協助補強，重新鋪設柏油，另外，在巷口也有一些視線上的死角，也建議加裝反射鏡，讓左右來車行經路口增加安全性。

張錦豪指出，其中巷子中間有一座橋，銜接路面處有一個下坡，再加上有坑洞，道路品質不是很好，也是建議公所趕緊做即時的修補，或是整段的刨除重鋪，會勘請公所回去評估儘快改善，也爭取到今年七月底前會進行立即性的修補。

張錦豪 行人

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