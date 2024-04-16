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新北平溪菁桐老街路面終改善 押花路面美觀兼耐用

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區菁桐老街正在進行路面改善工程，地方也期待四月底完工後提供給當地居民及遊客更安全及美觀的通行道路。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區菁桐老街正在進行路面改善工程，地方也期待四月底完工後提供給當地居民及遊客更安全及美觀的通行道路。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區菁桐老街近期正在進行路面改善工程，此次改善有別於以往的柏油刨鋪，而是採用具美觀又實用的押花地坪，今(16)日平溪區區長李天民和菁桐里里長胡秀金就到現場關心路面改善現況，地方也期待四月底完工後提供給當地居民及遊客更安全及美觀的通行道路。

可以看到，機具正在進場施工，將道路的瀝青鋪設好之後，現在重新加熱軟化，工整的押花就出現在眼前，之後會再進行噴漆上色來保護鋪面，這裡是菁桐老街的路面改善工程，雖然工程工序比較繁複，但完成後的效果令人期待。

平溪區區長李天民說，現在正在進行的是菁桐老街第二期的鋪面改善工程，總共改善的長度大約是210公尺，菁桐老街後段的部分預計在今年四月底可以完工。改善後可以讓道路兼具實用性跟觀光的美觀，也改善地方社區通行交通品質，達到以人為本的通行環境。

菁桐里里長胡秀金表示，平溪是人口老化地區，長者還有遊客行的安全是非常重要，在110年老街前半段已經做好，今年三月初開始進行第二階段，在四月底前會完工，讓居民和遊客通行更安全。

平溪 老化 老街

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