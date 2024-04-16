新北考古生活節 史前動物派對免費玩

2024新北考古生活節4月1日開跑，今年以史前動物派對為主題，規畫全面齊動、藝起變獸、萬獸崛起、萬獸市集等4項主題，副市長朱惕之說，考古生活節邁入12年，今年擴大舉辦，將原本3天活動延長為2個月，並深入八里在地小學，邀集日本、韓國及台灣各地博物館攜手行銷。

新北文化局說，新北考古生活節是台灣重要的考古盛會，走一趟考古生活節，不但可以接觸到日韓、全台各地的史前文化，今年度更跨國、跨域串聯企業團體，一同加入考古教育行列。

十三行博物館指出，史前動物派對主活動將於4月20日、21日在新北考古公園及陽光廣場舉辦，邀集國內外超過40攤考古體驗，讓民眾免費玩；「萬獸崛起」舞台邀請曾入圍金曲獎的青虫aoi、海豚刑警等6組以動物為團名的知名樂團。

十三行博物館表示，5月每個周末辦萌寵星球、叢林探險及文化之森等不同主題文創市集與音樂表演。