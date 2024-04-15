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菁英救護將達238人！桃消高級救護技術員開訓36人參訓

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市消防局今在訓練中心暨防災教育館辦理113年度高級救護技術員訓練開訓典禮，同時也是桃園消防自辦的第7期高級救護技術員訓練，遴選出36名優秀同仁參訓。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局今在訓練中心暨防災教育館辦理113年度高級救護技術員訓練開訓典禮，同時也是桃園消防自辦的第7期高級救護技術員訓練，遴選出36名優秀同仁參訓。記者周嘉茹／翻攝

桃園市消防局今在訓練中心暨防災教育館辦理「113年度高級救護技術員訓練」開訓典禮，同時也是桃園消防自辦的第7期高級救護技術員訓練，遴選出36名優秀同仁參訓，預計本次訓練後，桃園市消防局各分隊高級救護技術員人數將可達238人，占比18.59%。

高級救護技術員的法定訓練時間為1280小時，長達8個月之久，課程內容包括ACLS高級心臟救命術、APLS小兒高級救命術及ETTC急診創傷訓練課程等高階的急救技術，取得資格者可對患者實施插管、給藥、手動電擊等高級救命術，儼然已將醫院急診室延伸到急救現場。

消防局長龔永信談到，消防局近年不僅積極培訓高級救護技術員，更在各分隊均配發進階救護裝備，如自動心肺復甦機、骨針、影像式喉頭鏡及高階監護電擊器等，軟硬體實力兼具。經統計，到院前心肺功能停止患者，經急救後恢復良好出院，從前年的117人大幅提升到去年的154人，今年迄今僅3個月，已有58人成功康復出院，相較去年同期的37人成長逾5成。

本次訓練由林口長庚醫院承辦，台北長庚醫院院長黃集仁提到，本次課程編排特色，包含安排學員實際至醫學院參與大體解剖課程等多項訓練，並邀請桃園市多位醫療指導醫師授課，融入在地元素，總受訓時間遠超過1280小時；典禮中也與消防局長龔永信授與訓練期間所用專業書籍及高級救命術專用急救包，期許學員在受訓期間都能滿載而歸提昇緊急救護服務品質。

患者 桃園 長庚

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