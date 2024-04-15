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畫家鄉之美 汐止水返腳寫生比賽4月20日登場

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區家長協會舉辦的水返腳之美寫生比賽，拜訪汐止區長林慶豐，希望一起推廣活動，也歡迎大小朋友一起畫畫寫生。圖／觀天下有線電視提供
汐止區家長協會舉辦的水返腳之美寫生比賽，拜訪汐止區長林慶豐，希望一起推廣活動，也歡迎大小朋友一起畫畫寫生。圖／觀天下有線電視提供

為了推展地方文化特色，由大汐止獅子會、汐止區家長協會舉辦的水返腳之美寫生比賽，邀請在地學子將家鄉之美透過畫筆呈現，今年就要在4月20日登場，主辦單位今(15)日也帶隊拜訪汐止區長林慶豐，希望一起推廣活動，也歡迎大小朋友一起畫畫寫生。

大汐止獅子會、汐止區中小學家長協會一行人，前往汐止區公所拜訪區長林慶豐，主要是因為疫情停辦好幾年的水返腳寫生比賽，就要在4/20日也就是這個星期六登場，所以，主辦單位也帶隊拜訪指導單位汐止區公所，希望一起推廣活動，讓更多人透過畫筆，認識汐止的好山好水。

大汐止獅子會副會長李俊燁表示，4/20日有辦一場大型的寫生比賽，要把汐止的好山好水展現出來，希望大家都能踴躍報名參加，汐止區中小學家長協會吳晨穎則表示，因為疫情停了3、4年的寫生活動，今年在社會組報名比往年踴躍，還有很歡迎汐止區的學校、以及新北市、台北市的學校都很歡迎所有學生還有社會組來參加，會選出180名的受獎者，並且會進行展出，第一場會在5/18日北峰國小的百年校慶展出、也會排在汐止火車站、還有汐止區公所展出。

汐止區長林慶豐說，很開心跟大汐止獅子會、汐止家協和公所一起合辦水返腳寫生比賽，時間是4/20日，對象從國小到國中、高中以及社會組，歡迎大家踴躍報名，後續也會評選出優秀作品，在公所展出。

將汐止的好山好水，包括汐止廟宇、特色美景透過畫筆呈現，獅情畫意水返腳之美寫生比賽，4/20早上8點到下午5點，在汐止國中舉辦，當天參加的大小朋友，需事先自行準備汐止美景在現場畫圖，也歡迎爸爸媽媽帶著小朋友來，一起畫出家鄉之美。

新北 汐止 獅子會

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