汐止秀峰高中女壘隊好開心 畢業大學長捐交通車

汐止的秀峰高中女子壘球隊一直以來，都有不錯的成績，不過，因為沒有屬於自己球隊的交通車，要訓練或是比賽，都得租巴士，只是車費太貴，球員只能背著球具搭公車捷運，實在不方便，所以，畢業40幾年的學長，也是公司董事長今(15)日就捐贈一部九人座交通車，讓女壘球員們都好開心。

民國66年畢業的學長回到母校，還捐了一台車給學妹們，秀峰高中女子壘球隊成立20多年來，都有不錯的成績，也培育國家代表隊選手，為了增加更多練習的時間，提升球員的實力及戰力，經常需要進行移地訓練及比賽，之前都租用昂貴的巴士作為交通工具，只是物價飆漲，為了節省經費，教練常自費開車接送隊員，甚至分批搭乘公共交通工具赴賽，相當辛苦，尤其還得背著笨重的球具壘包，真的不方便，所以，在得知後，大學長決定回饋母校，捐贈女子壘球隊九人座交通車。

詮欣股份有限公司董事長吳連溪表示，回母校捐這部車最大的用意主要是因為取之於社會、用之於社會，剛好校長提到球隊的需求，身為校友也是在地人，希望對汐止有一些貢獻，也希望透過捐贈交通車，期許秀峰女壘隊在未來的比賽中充滿活力、創造佳績，更努力實踐自己的夢想，為學校爭光。

秀峰高中校長蔡春來指出，校友的支持，是校務發展進步的動力，這次詮欣捐贈交通車，對球隊而言是極大鼓勵，除了感謝對基層球隊支持外，也期待透過方便的交通工具能參與更多比賽及交流活動，提升球隊整體實力，也希望球員能努力練習，爭取好成績來回報吳董事長的熱心善舉，而有了這部9人座的交通工具，讓孩子即使是搭火車、公車，都不用背負著球棒、壘包、手套、頭盔等裝備，希望孩子出去的時候是開開心心的把獎盃拿回來。

捐贈儀式中，秀峰女壘球員聽到未來有交通車可以搭乘後，都非常開心，球員說，非常謝謝吳董事長幫忙，她們終於不用揹著沉重的球具袋擠火車了!