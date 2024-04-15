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向達人取經 三芝公所打造三生步道為櫻花勝地

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區公所要打造三生步道成為賞櫻花勝地，因此在今年花季尾聲也特別向淡水天元宮的櫻花達人來取經。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區公所要打造三生步道成為賞櫻花勝地，因此在今年花季尾聲也特別向淡水天元宮的櫻花達人來取經。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區公所要打造三生步道成為賞櫻花勝地，因此在今年花季尾聲也特別向淡水天元宮的櫻花達人來取經，實地的走一遍三生步道，看看櫻花種植的現況，期盼改善櫻花品種參差種植的問題，讓未來三生步道的櫻花開花更有一致性。

除了希望改善櫻花品種參差不齊、花沒有一起開的問題，也向天元宮種植櫻花達人取經，像是櫻花的種植間距以及櫻花嫁接的技術，希望未來三生步道的櫻花能夠越開越美，越來越具有代表性。

三芝區長賴小萍說，三生步道大坑溪畔兩旁種滿了櫻花樹，不過也因為相同品種的櫻花沒有種植在一起，不同種類的櫻花又有不同的花期，區公所也期盼透過向達人取經種植技術與規劃，要讓遊客未來花季到訪三生步道都能夠看見櫻花盛開期的數大之美。

天元宮 櫻花 淡水 賞櫻

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