世壯運優惠7折倒數！ 蔣萬安曝這項與侯友宜搭擋

雙北世壯運明年5月登場，蔣萬安昨天貼出自己找桌球王子江宏傑特訓影片，會進行桌球、擊劍、國標舞特訓，再由民眾票選蔣萬安要報名哪一項運動項目？不過由於先前新北市長侯友宜有邀蔣萬安搭擋比賽，蔣萬安今天說，「侯市長...當然，都非常願意，他有邀我團隊的比賽，我想是棒球吧」，會鼓勵市府同仁大家組隊參加。

世壯運報名優惠七折時間到4月17日，蔣萬安昨天公開特訓桌球的影片，鼓勵民眾把握優惠最後三天多多報名，對於自己要報名的運動項目，蔣萬安說，除了桌球，還有擊劍及國標舞，可能會透過這三項運動，來向大家推廣世界壯年運動會，也會請市民朋友幫忙票選，票選希望他去參與的運動項目。

蔣萬安也霸氣地說，當然也不限這三個，都有機會，其實每個項目他都很熱愛，也希望透過宣傳讓大家多多報名，到4月17日之前有早鳥優惠七折，還有三天加緊時間報名。

由於先前新北市長侯友宜曾公開邀蔣萬安一起搭擋比賽網球或羽球？媒體今天也問蔣，侯市長還在等您一起搭擋參賽？蔣萬安說，「侯市長...當然，都非常願意，他有邀請我團隊的比賽，我想是棒球吧，屆時會鼓勵市府同仁，大家組隊參加」，不僅棒球，各項運動項目都會積極參與。