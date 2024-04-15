台智光要被停子約暫無動作 蔣萬安:有消息就說明
北市府與台智光的警用監視器子約爭議，市長蔣萬安表示，8日發函終止子約後，台智光有15天可以主張權利與說明，警察、資訊、法務已成立聯合小組，有進度都會報告。
蔣萬安今出席信義區與里長有約座談，會前接受媒體聯訪時被問及與台智光終止子約進度，及日前花蓮地震，監視器斷線1300多筆是否開罰台智光等問題。
蔣萬安表示，8日正式發函終止子約，給台智光15天主張其權利，已經責成警察局、資訊局跟法務局成立跨局處的爭議處理小組，有任何消息會請局處主動說明。
媒體追問台智光有無主動聯繫或是要來開會，蔣萬安重申因離15天的限期還有一段時間，只要一有消息，局處會主動向外界清楚說明。
另外，媒體詢問寶林茶室中毒事件，相關檢體都培養不出會產生邦克列酸的唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型，是否會成為懸案。
蔣萬安表示，衛生福利部次長王必勝也說過不會成為懸案，而北市24日採檢的生物跡證，是證實寶林和受害者有直接關聯性的重要證據，檢調也會持續偵辦、調查清楚。
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