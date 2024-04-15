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防震後管線破 台水監控流量 水利局排巡檢

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北板橋區日前發生水管爆裂，民眾憂心地震損壞水管結構，將有更多類似事件。台水公司表示，目前有監控流量及壓力異常情況；新北水利局也說，每年有辦理汙水管線檢視，今年預計再巡檢147公里。專家建議，除年度普查，大地震後要有強化機制，一發現不對就即刻處理。

板橋4月10日發生自來水管破裂事件，千餘戶停水叫苦，市議員林國春指出，發生地點在板橋湳雅夜市附近，當地地勢較低，情況較棘手。林分析，新北汙水管線是近年才接管，情況較穩定；自來水管線通常有60年以上歷史，水公司應全面檢視轄區內自來水管線，避免再有類似狀況。

台水公司第12區管理處副處長郭文彬表示，目前沒發現其他破裂情況，新北幅員遼闊，難全面檢視，有在各地設置監測點，若有流量及壓力異常能馬上發現問題。水公司每年有老舊管線更新計畫，預計以一年排10件能量推進。

新北水利局也說，地震後立即派員巡查各區汙水管線設施，未發現破管問題。去年已完成約103公里汙水下水道管線檢視及清疏，今年度預計檢視管線長度約147公里，已排程逐步執行中。

土木技師陳勝松認為，無論自來水管、汙水管線等都要有年度普查規畫，強震過後要有額外機制，一發現異樣要馬上處理。

地震 新北

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