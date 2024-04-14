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防震後管線破 水公司及新北水利局監控數據與年度檢視
新北板橋日前發生水管爆裂，民眾憂心地震後影響水管結構，會再有更多類似事件。台水公司表示，目前都有監控流量及壓力異常情況；新北水利局也說，每年都有辦理汙水管線檢視，今年預計再檢視147公里。專家建議，除年度普查外，大地震後要有機制，一發現不對就即刻處理。
0403大地震引發各界關注，其中新北災情也慘重，板橋日前發生自來水管破裂，千餘戶停水情況，民眾都擔憂自家成下一次受害對象。新北市議員林國春指出，近日是發生在板橋湳雅夜市附近，當地地勢較低，所以比較有這類情況。
林國春分析，新北汙水管線因為都是比較新才接管的，相對沒有問題，自來水管線則都有至少60年以上歷史，水公司應全面檢視轄區內自來水管線，避免再有類似狀況。
台水公司第12區管理處副處長郭文彬表示，目前沒有發現其他破裂情況，因為幅員遼闊，也很難全面檢視，不過都有在各地設置自來水監測點，若有流量及壓力異常，就可以馬上發現問題；水公司每一年也都會做老舊管線更新，預計以一年10件以上的案量施工。
新北水利局也說，地震後立即派員巡查各區汙水管線設施巡檢，未發現管線破管問題。去年已完成約103公里汙水下水道管線檢視及清疏，今年度預計辦理檢視管線長度約147公里，均已排定期程逐步執行中，以有效確保汙水下水道管線設施正常運作。
土木技師陳勝松認為，無論自來水管、汙水管線等應該都會有年度普查，這要持續做，不用被地震打亂時程，但除此之外，大型地震後要有額外機制，若一有發現不對的情況，就要馬上去檢查，做特殊情況的即時處理。
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