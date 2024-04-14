釋迦牟尼佛2568年聖誕 新北市辦浴佛法會祈福

農曆4月8日為釋迦牟尼佛聖誕，名為佛誕節又稱浴佛節。新北市佛教會今天提前舉辦浴佛儀式祈福，莊嚴隆重。

新北市佛教會今天邀集新北市各僧眾於三重綜合體育館舉行「浴佛節慶典大會」，市長侯友宜上午特別前往參與，慶典開始，佛像由僧眾迎請入內並灑淨，隨後會場內齊唱三寶歌，場面莊嚴隆重。

眾人在浴佛前先行誦念浴佛偈後，侯友宜在接受引導下，為佛陀沐浴，活動圓滿順利。

新北市佛教會理事長如乘法師表示，相傳佛陀誕生時，有9龍吐出清水為佛陀沐浴，人天共同慶祝佛陀誕生，因此佛教信徒便以香湯盥洗佛像，慶賀佛陀聖誕，故佛誕節又稱浴佛節，是全世界佛教信徒的重要節日。

侯友宜表示，今天抱著虔誠的心來參加佛曆2568年釋迦摩尼的聖誕，感謝新北市佛教會每年舉行佛陀聖誕浴佛慶典，祈求佛陀保佑護民，並透過浴佛活動讓市民有機會認識佛陀聖誕的意義，將三寶的意義及佛陀的慈悲精神廣為發揚。

民政局表示，三寶是「佛、法、僧」，「佛」意思為佛陀、「法」意思為宇宙人生的真理、「僧」為奉行真理之人。感謝新北市佛教會響應市府社福政策，如復康巴士、敬老眼鏡等，不僅讓市民朋友受惠，更讓民眾有感。祈求佛光普照、國泰民安。