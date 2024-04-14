另類行人地獄 強震後北市「磁磚雨」增5倍 議員籲增補助
大樓磁磚劣化「磁磚雨」恐成另類行人地獄。北市議員陳宥丞調閱數據也發現，市長蔣萬安上任後，2023年北市外牆磁磚剝落通報總數有158件，卻僅改善135件，仍有23件未改善。相較前市長柯文哲任內108至111年列管只有2件沒改善完成，質疑蔣市府效率不佳。建管處回應，去年仍23件未改善，是因嚴重程度不一，修繕情形不同。
全台老舊建築愈來愈多，花蓮強震後，外牆磁磚墜落風險加大，議員陳宥丞調閱數據發現，市長蔣萬安上任後，去年112年列管大樓外牆磁磚剝落列管件數，有潛在危險的D級45件、明顯剝落應拉警示帶並限期改善的E級有113件，不過D及E級仍23件未改善，今年則有32件未改善完成，總計有55件。
另外，這次0403花蓮強震，統計全北市有262件磁磚剝落通報，以信義區通報55件最多、其次為松山區46件、大安區29件；萬華、文山則各25件。議員呼籲，因應這次花蓮強震後，北市府也應加緊外牆安全檢測，呼籲應用二備金提高外牆安全診斷及安全檢查補助費、並提高修繕補助費用。
陳宥丞說，目前北市外牆安全檢查補助費就是在3至8萬元之間，還有依據「北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」，剝落維護修繕補助費分吊車及外牆飾面施作，兩項費用實支實付，但每案補助也是以10萬元為上限。但地震後出現的外牆剝落，也算是緊急災害，呼籲蔣萬安用二備金，提高相關補助，不僅減輕住戶負擔，也提高盡速修繕誘因。
對於目前外牆剝落未改善案件多，建管處回應，是因個案嚴重程度不一，需修繕情形也不同，各所有權人與管委會的整合情形、經費籌措、展延情形亦不同，都有積極處理，並無效率不彰情事。
建管處也將研議提高外牆診斷及修繕補助費的可行性，並䀆速完成修法程序後實施。建管處坦言，地震單日通報數，達北市月平均數4至5倍之多，建管處立即啟動三大公會協助，分區勘查，排除立即危險，後續會依照勘檢紀錄表，分類列管輔導，維護公共安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言