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北市性別友善廁所 目標3年內1校1間

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北市教育局推動性別友善廁所，盼3年內達「1校1間」目標。本報資料照片
台北市教育局推動性別友善廁所，盼3年內達「1校1間」目標。本報資料照片

北市規定整修廁所工程須增加1間性別友善廁所，教育局目前已設156校，局長湯志民說，用環境推動相關教育最有效，盼3年內達「1校1間」目標。有校長認為，學生對於廁所使用大多仍有刻板印象，建議可先從課程讓學生改觀；家長則呼籲，在青少年心智不成熟狀況下，配套措施要做好，以免出問題。

湯志民表示，預計明年會再增加6校，通常設置方法有兩種，一種是使用單間無障礙廁所改裝，或有些學校受少子女化影響，廁所空間多出來改建，廁所設計規畫也必須符合規範，包含男生小便斗不得在外、隔間門縫高度等；目前希望先從國高中優先整建，最終目標是「校校至少有1間」，希望3年內能達成。

有不具名國中校長認為，性別友善廁所立意良善，但學生對於性平觀念仍有待加強，對於廁所仍有既定印象「走進廁所看到不同性別者感覺怪怪的」，教育現場發現有女學生還是會忌諱，覺得不乾淨、不衛生、不習慣，寧願忍耐選擇到其他區分性別廁所方便，建議還是先從課程教育開始，才能慢慢接受。

羅姓女家長表示，青春期易對異性生理產生好奇，心智尚未成熟狀況下，若要推動性別友善廁所，配套需做好，包含隔板高度、使用管控、親師教育等，讓學生了解設置意義，才有幫助。

廁所 性別 湯志民

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