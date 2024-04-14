北市影視音學校 遭疑未見成效

作家李遠（小野）將出任新內閣文化部長，他是北市影視音學校創辦校長，但議員點出學校招生每況愈下、學生就學就業迷茫等問題。文化局認為學校可給學生多元選擇；家長說，可學到產業界領域差異，不會像普通劇校生只知道導演、編劇。

台北影視音學校創立於2016年，由北市文化局與文化基金會共同創辦，是培育影視及音樂幕後人才的非學校實驗教育機構，有7名導師，還有約30名業師。

台北影視音學校的攝影棚燈光實務課程。圖／台北市文化局提供

國民黨市議員鍾沛君指出，已邁入8年的實驗學校看不到具體成果，雖然文化的辦學成功與否，難以用得獎或職位來去量化，但是用現實指標卻有諸多改進空間。

文化局長蔡詩萍指出，台北影視音學校能為一名學生興趣，找業師來指導，高人氣的街頭藝人「悍酷＿跑酷」就是校友，當時喜歡馬戲，學校特地找馬戲老師李穎彤教學。不是主流才讓學生有更多空間，正是影視音學校辦學價值，學生未來就學也會循特殊選才管道，「有很多人到日本、澳洲、歐美」，北市府也和台流、北藝董事長們共同構思，台北藝術大學也是後盾。

「就像是選秀歌唱節目，第一屆報名人數總是最多。」身為第一屆家長會長、林姓影視業人士說，招生狀況慢慢放緩也是趨勢，畢竟孩子們有意願，但可能就得先過父母這一關，學生們能否適應類似的教學，又刷掉了一半人數。

林女分享孩子上高一時，同學們靠著熱情拎著道具要衝去高美濕地拍片，「出發前遇颱風，他們仍執意要去，劇本呢？還沒寫、勘景過嗎？也沒有，就連選定的男主角不來，直接在當地找人。」這在業界無法想像，但孩子犯錯不是徒然，能讓下次計畫更周詳，「寫一張零分考卷也不簡單」。但是學生能否吸收？老師上課方式該不該調整？本質還是得回歸到小孩子的意願。