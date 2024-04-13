影／保生文化祭開鑼 總統、北市長感謝保安宮捐款賑災

北台灣熱鬧的宗教盛事「保生文化祭」今天熱鬧開鑼，蔡英文總統與台北市長蔣萬安晚上都出席開幕活動，盛讚保生文化祭融入美學、表演、藝術、人文等元素，保安宮董事長更熱心投入公益活動，在這次花蓮震災中捐款1千萬幫助災民早日重建。

蔡英文總統表示，保生文化祭多年舉辦下來已成為觀光活動，吸引許多外國友人前來觀光體驗，已經是重要民俗文化資產，不僅發揚宗教文化，也傳承保生大帝救濟精神，為國家、地方與國際社會貢獻心力，無論是台灣或日本的震災，保安宮都發揮濟世精神協助賑災。