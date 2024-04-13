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影／保生文化祭開鑼 總統、北市長感謝保安宮捐款賑災
北台灣熱鬧的宗教盛事「保生文化祭」今天熱鬧開鑼，蔡英文總統與台北市長蔣萬安晚上都出席開幕活動，盛讚保生文化祭融入美學、表演、藝術、人文等元素，保安宮董事長更熱心投入公益活動，在這次花蓮震災中捐款1千萬幫助災民早日重建。
蔡英文總統表示，保生文化祭多年舉辦下來已成為觀光活動，吸引許多外國友人前來觀光體驗，已經是重要民俗文化資產，不僅發揚宗教文化，也傳承保生大帝救濟精神，為國家、地方與國際社會貢獻心力，無論是台灣或日本的震災，保安宮都發揮濟世精神協助賑災。
蔣萬安表示，今年是三年一次保生大帝聖誕遶境，還有放火獅的儀式，今天起到5月6日更邀請許多優秀表演團體齊聚保安宮，輪番接力登台演出傳統戲劇，讓大家重溫廟埕看戲的回憶，也讓社會大眾能更加認識傳統戲曲文化。
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