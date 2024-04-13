樹林濟安宮保生文化祭起跑 林右昌應邀出席

再過10天農曆3月15日是保生大帝聖誕，新北樹林濟安宮今上午於廟埕廣場舉行保生文化祭開鑼儀式，內政部長林右昌今應當力立委蘇巧慧邀請出席。他表示濟安宮是績優宗教團體，在地方做很多善事也守護地方人民生活財產，今文化祭活動也捐贈樹林區三消防分設備及經費，照顧地方福祉。

樹林濟安宮每年農曆3月保生大帝聖誕期間皆規劃各項活動，今年活動包括寫生比賽、胖卡美食分享、武財神開光暨補財庫法會、祝壽科儀法會、賜福平安遶境等由於保生大帝為醫神，為發揚其濟世眾生的精神，在4月20日上午9至12時，在廟埕前有義剪活動免費替信眾剪髮。4月21日上午9至12時、下午2至4時兩個時段，則有樹林、三峽、鶯歌的中醫名師為信眾推拿；當天中午更備有養生藥膳排骨，與信眾結緣分享。