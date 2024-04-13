快訊

國會改革 藍拚周一送出司委會 綠嗆違憲條文不容草率

台中又查到蘇丹紅「古月粉」！5縣市25家業者中鏢

周杰倫出手了！花蓮強震毀家園 和愛妻昆凌捐500萬賑災

樹林濟安宮保生文化祭起跑 林右昌應邀出席

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
樹林濟安宮每年農曆3月保生大帝聖誕期間皆規劃各項活動，今年活動包括寫生比賽、胖卡美食分享等。記者／李定宇攝影
樹林濟安宮每年農曆3月保生大帝聖誕期間皆規劃各項活動，今年活動包括寫生比賽、胖卡美食分享等。記者／李定宇攝影

再過10天農曆3月15日是保生大帝聖誕，新北樹林濟安宮今上午於廟埕廣場舉行保生文化祭開鑼儀式，內政部長林右昌今應當力立委蘇巧慧邀請出席。他表示濟安宮是績優宗教團體，在地方做很多善事也守護地方人民生活財產，今文化祭活動也捐贈樹林區三消防分設備及經費，照顧地方福祉。

樹林濟安宮每年農曆3月保生大帝聖誕期間皆規劃各項活動，今年活動包括寫生比賽、胖卡美食分享、武財神開光暨補財庫法會、祝壽科儀法會、賜福平安遶境等由於保生大帝為醫神，為發揚其濟世眾生的精神，在4月20日上午9至12時，在廟埕前有義剪活動免費替信眾剪髮。4月21日上午9至12時、下午2至4時兩個時段，則有樹林、三峽、鶯歌的中醫名師為信眾推拿；當天中午更備有養生藥膳排骨，與信眾結緣分享。

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹表示，樹林濟安宮建於1788年，是樹林區重要信仰中心，迄今已235年歷史。辦理保生文化祭希望讓更多人認識傳統文化。民政局長林耀長表示，樹林濟安宮連續多年榮獲新北市績優宗教團體公益慈善及社會教化表揚獎項，今年更贊助新北燈會祈福燈區燈組。每年保生文化祭皆辦理許多活動，能代表市府參與盛會感到非常榮幸。

林右昌表示濟安宮是績優宗教團體，在地方做很多善事也守護地方人民生活財產。記者／李定宇攝影
林右昌表示濟安宮是績優宗教團體，在地方做很多善事也守護地方人民生活財產。記者／李定宇攝影

林右昌 法會 蘇巧慧

延伸閱讀

與蘇巧慧同框 誰選2026新北市長 林右昌狂打太極

保留5%開發土地蓋社宅 林右昌：盤點國有地加速興建

首波內閣名單不見林佳龍！正國會中常委抱屈 籲卓榮泰不要「吃太狠」

綠中常委替林佳龍、林右昌抱不平 嗆卓榮泰不要吃太狠

相關新聞

交通部外包商排廢水「染白」汐止保長坑溪 最重罰300萬

新北市汐止保長坑溪昨出現不明白色廢水，民眾緊急通報，環保局派稽查人員追查。查獲汙染元兇為上游一處地錨邊坡改善工程，競捷營...

影／鹿耳門母遶境賴清德扶轎 林俊憲陳亭妃成左右護法

中華民國總統當選人賴清德上午出席台南土城正統鹿耳門聖母廟「甲辰科土城香禳災祈安香礁鹿耳門媽遶境大典」，參與鎮殿大媽祖主帥...

北市無主老屋變危樓有如未爆彈 議員曝：無通報機制

403地震震出老屋問題，地震前北市文昌街發生一間老屋無預警倒塌，雖然沒有波及左鄰右舍和造成傷亡，但該處是屋齡50年以上的...

公幼搶破頭 新北增34班908名額

新北2歲至5歲幼兒約10萬9971人，往年公幼名額都搶破頭，為避免城鄉差距大，今年採多志願登記，不限登記幼兒園數、可跨區...

環狀線接駁車路線 改板橋至中和

捷運環狀線因花蓮強震，導致板新站至中原站間鋼箱梁錯位，搭配免費接駁車疏運。新北交通局表示，由於二階段恢復通車趨漸穩定，今...

北市警強震斷網逾千筆 台智光惹議

台智光爭議不斷，北市議會昨專案報告，議員揭露0403地震發生當天，台智光承作的北市警網路，共有1398筆斷網，平均每件斷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。