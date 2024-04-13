樹林濟安宮保生文化祭起跑 林右昌應邀出席
再過10天農曆3月15日是保生大帝聖誕，新北樹林濟安宮今上午於廟埕廣場舉行保生文化祭開鑼儀式，內政部長林右昌今應當力立委蘇巧慧邀請出席。他表示濟安宮是績優宗教團體，在地方做很多善事也守護地方人民生活財產，今文化祭活動也捐贈樹林區三消防分設備及經費，照顧地方福祉。
樹林濟安宮每年農曆3月保生大帝聖誕期間皆規劃各項活動，今年活動包括寫生比賽、胖卡美食分享、武財神開光暨補財庫法會、祝壽科儀法會、賜福平安遶境等由於保生大帝為醫神，為發揚其濟世眾生的精神，在4月20日上午9至12時，在廟埕前有義剪活動免費替信眾剪髮。4月21日上午9至12時、下午2至4時兩個時段，則有樹林、三峽、鶯歌的中醫名師為信眾推拿；當天中午更備有養生藥膳排骨，與信眾結緣分享。
樹林濟安宮董事長陳黃綠妹表示，樹林濟安宮建於1788年，是樹林區重要信仰中心，迄今已235年歷史。辦理保生文化祭希望讓更多人認識傳統文化。民政局長林耀長表示，樹林濟安宮連續多年榮獲新北市績優宗教團體公益慈善及社會教化表揚獎項，今年更贊助新北燈會祈福燈區燈組。每年保生文化祭皆辦理許多活動，能代表市府參與盛會感到非常榮幸。
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