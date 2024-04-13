公幼搶破頭 新北增34班908名額

新北2歲至5歲幼兒約10萬9971人，往年公幼名額都搶破頭，為避免城鄉差距大，今年採多志願登記，不限登記幼兒園數、可跨區。新北113學年將增34班、908名額。議員盼市府同時研議增私立幼兒園的學雜費補助、增加準公共化的數量，讓家長可負擔。

教育局長張明文表示，為便利家長作業，今年招生報名採一階段抽籤分發後，即公布各校（園）正取生及備取生，且提供家長多志願登記，不限登記幼兒園數、不限區域，家長可充分考量家庭各種需求。

新北市去年公立及非營利幼兒園共323園，教育局統計近2學年度公共化幼兒園錄取率，111學年度核定人數3萬4186人，總錄取率約73%，112學年度核定3萬5129人，總錄取率約80%。

113學年度公立及非營利幼兒園招生簡章昨公布，開放5月17日至23日下午4點前報名。陳姓家長表示，都會區的公幼名額供不應求，報名抽籤日都是在比「誰比較幸運」。淡水李姓家長說，近年淡水人口不斷增加，確實會擔心抽不到公幼名額。

而板橋、土城、樹林、淡水等區域，因人口成長快速又有重劃區，公共化幼兒園設置比率未達4成，也是教育局年度盤點規畫增班區域。其中板土區預計增設2園非營利幼兒園，增10班272名、樹林區桃子腳國中小增設非營利幼兒園9班242名，及淡水區增設崁頂非營利幼兒園10班272名等。

市議員廖宜琨認為，教育局願增班紓緩供需情況，值得肯定。但目前確實還是遠遠不足，另希望市政府同時研議增加私立幼兒園的學雜費補助、增加準公共化的數量，提升誘因。

市議員陳偉杰表示，淡水崁頂里人數不斷增長，這次增加幼兒園名額，確實可減輕家長在公幼的需求跟協助，但淡水人口成長快速，新建的淡海國小已額滿，教育局要依據後續搬入淡水的人數調控班級數，加減準備。

教育局回應，每年皆持續評估各行政區域人口發展情形，盤點空間規畫公共化幼兒園增班。增班需審慎評估建築物狀況、獨立出入口及幼生活動安全動線，且設施設備皆須符合標準。