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北市士林溪山里疑水質汙染 北水處：檢驗結果4月13日出爐

中央社／ 台北12日電
台北自來水事業處雙溪淨水場位在北市士林區溪山里。聯合報記者林佳彣／攝影
台北自來水事業處雙溪淨水場位在北市士林區溪山里。聯合報記者林佳彣／攝影

台北市溪山里爆發疑似急性腸胃炎群聚百餘人有腹瀉等症狀。北水處今天表示，已針對溪山國小等3處進行水質採樣，檢驗結果估計13日出爐，且會持續改善偏遠地區民眾用水。

北市士林區溪山里多人上吐下瀉，當地里長懷疑是地下水源遭汙染，導致上百里民腸胃不適，甚至里內溪山國小有多名師生出現腹瀉症狀，北市府啟動緊急應變並設緊急取水點，且由北市聯醫團隊進駐，提供里民就近就醫服務。

台北自來水事業處發布新聞資料指出，溪山里疑水質汙染事件，已設5處緊急取水點，並在今天派員到帕米爾公園、天溪二橋旁、溪山國小進行水質採樣，水質檢驗結果估13日出爐，並協助管線及設備巡檢，皆無發現異常。

北水處表示，溪山里居民目前日常用水是自行管理的山泉水系統，為改善當地居民用水，1個月內將提出改善檢討方案，讓當地的自來水供水系統更完善。

另一方面，北水處指出，為確保偏遠地區居民用水，已逐步改善偏遠且無自來水的地區供水管線及設備，從民國85年至今，陸續完成內湖碧山里、木柵指南里、老泉里、南港茶山、信義四獸山等偏處供水系統工程，投入超過新台幣6億元，累計改善1833戶。

此外，去年也完成191戶，改善北投竹子湖、士林平等里等地區，讓台北市自來水普及率已提高至99.83%。

北水處表示，為持續照顧住在偏遠高地區居民的用水權益，已訂定「高地區無自來水供水改善通則」，補助無自來水供水住戶，每戶改善經費60萬元，去年提高補助至90萬元，為擴大放寬高地區無自來水延管補助，預估將投入超過1億元，持續改善大直劍南山、士林平等里、北投珠海路等偏高遠地區的供水。

水質

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