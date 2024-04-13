新北市：淡水、八里渡船4月13日復航 不得用擱淺船隻

新北市交通局今晚表示，順風航業「順風128號」船舶，日前因偏離航道擱淺，已遭禁航配合海事調查。考量觀光與商家生計，審核業者改善計畫書後，「淡水－八里」航線13日復航。

市府交通局晚間發布新聞表示，順風航業「八里─淡水」渡船，10日發生擱淺而遭勒令停航。

經交通局調查發現，該「順風128號」船班，航行軌跡偏離航道後擱淺，這艘船已遭禁航，並將配合交通部航港局海事調查，以釐清責任。

交通局說，考量遊客觀光及當地商家生計，經嚴審業者改進計畫書後，核可「淡水－八里」航線於13日起復航。但順風航業不得使用發生擱淺的船隻，並於復駛前務必加強船舶安全檢查，和船長、船員教育訓練。

交通局說，航班船隻航行時更應保持開啟GPS衛星定位，供主管機關可隨時調閱。另外，順風航業將於17日辦理緊急應變演練及員工教育訓練，交通局會派員督導以維護航行及乘客安全。