新北市：淡水、八里渡船4月13日復航 不得用擱淺船隻

中央社／ 新北12日電

新北市交通局今晚表示，順風航業「順風128號」船舶，日前因偏離航道擱淺，已遭禁航配合海事調查。考量觀光與商家生計，審核業者改善計畫書後，「淡水八里」航線13日復航。

市府交通局晚間發布新聞表示，順風航業「八里─淡水」渡船，10日發生擱淺而遭勒令停航。

經交通局調查發現，該「順風128號」船班，航行軌跡偏離航道後擱淺，這艘船已遭禁航，並將配合交通部航港局海事調查，以釐清責任。

交通局說，考量遊客觀光及當地商家生計，經嚴審業者改進計畫書後，核可「淡水－八里」航線於13日起復航。但順風航業不得使用發生擱淺的船隻，並於復駛前務必加強船舶安全檢查，和船長、船員教育訓練。

交通局說，航班船隻航行時更應保持開啟GPS衛星定位，供主管機關可隨時調閱。另外，順風航業將於17日辦理緊急應變演練及員工教育訓練，交通局會派員督導以維護航行及乘客安全。

八里 淡水

延伸閱讀

淡水新春美食餐車送愛心 369份美食送弱勢家戶

新北113學年公幼名額將增34班908人 議員：須符合在地需求

信眾亂丟垃圾、偷拔鳳梨 離譜行徑挨批：老鼠屎定受神罰

台中路邊停車人工和智慧化雙管齊下 月票不怕忘記繳費

相關新聞

北市警強震斷網逾千筆 台智光惹議

台智光爭議不斷，北市議會昨專案報告，議員揭露0403地震發生當天，台智光承作的北市警網路，共有1398筆斷網，平均每件斷...

公幼搶破頭 新北增34班908名額

新北2歲至5歲幼兒約10萬9971人，往年公幼名額都搶破頭，為避免城鄉差距大，今年採多志願登記，不限登記幼兒園數、可跨區...

環狀線接駁車路線 改板橋至中和

捷運環狀線因花蓮強震，導致板新站至中原站間鋼箱梁錯位，搭配免費接駁車疏運。新北交通局表示，由於二階段恢復通車趨漸穩定，今...

金山4里道路破損 18日起改善

新北市金山區和平、磺港、金美及重和里，部分鄰里聯通道路因鋪面破損且不平整，經長時間使用不堪負荷，多有破損及坑洞，金山公所...

北市士林溪山里疑水質汙染 北水處：檢驗結果4月13日出爐

台北市溪山里爆發疑似急性腸胃炎群聚百餘人有腹瀉等症狀。北水處今天表示，已針對溪山國小等3處進行水質採樣，檢驗結果估計13...

50歲生日回饋故鄉瑞芳 律師簡榮宗捐災情勘查車

律師簡榮宗今年四月滿50歲，而他的生日願望也很特別，和太太陳佳雯女士兩位賢伉儷愛心不落人後，回饋故鄉，捐贈新北市政府消防局災情勘查車，並由瑞芳消防分隊來使用，也為他的50歲生日留下難得的紀念，捐贈儀式當天，消防局還特地準備蛋糕為簡榮宗慶生，讓他又驚又喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。