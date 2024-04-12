淡水新春美食餐車送愛心 369份美食送弱勢家戶

新北市淡水區新春街每到下午四五點開始，就會大約六、七台美食小餐車固定在路旁的空地擺攤，讓下課或是剛下班的民眾多一處晚餐選購，也成為小小型的美食夜市攤位，而新春美食餐車發起人蔡文章為了幫助弱勢民眾也能感受到社會溫暖，媒合淡信慈善基金會、新春里、新興里、崁頂里等單位，將餐車老闆們所做的369份美食送到弱勢家戶中，送愛心做公益。

新春美食餐車蔡文章表示，這次大家臨時發起這暖心舉動，也感謝淡信慈善基金會及多位里長的協助，才能夠將這些餐點送到弱勢戶家中，而餐點相當豐富有比薩、滿滿的肉排漢堡、炸雞、烤肉串相當美味。對此淡信慈善也樂於共襄盛舉，一起由董事長呂孫綾，將這些餐點親自送到弱勢戶的家中。

參與的新興里長吳錦泉也說，餐車業者們真的很熱心，因此也邀里內的志工們來幫忙送餐，加上自己也了解里內有那些地方是社會需要照亮的角落，更將這些溫暖送到他們手上，不僅是吃飽一餐，也感受社會溫暖。餐車老闆也說，秉持著取之於社會，用之於社會。希望自己精心製作的美食能透過活動將愛分享出去，民以食為天，希望藉由每一份美食能溫暖社會的每一個角落。