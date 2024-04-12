快訊

中職／竟遭桃猿新增霸王條款禁止開球 台南Josh火大：有夠差

新北稽查12家分店結果出爐！藏壽司7分店有衛生缺失 2家仍停業中

寶林茶室中毒案 王必勝：1重症患者下周換肝救命

提升災害危機意識 汐止公所辦防災社區課程

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所在江北市民活動中心辦理防災社區課程，民眾說收獲很多。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所在江北市民活動中心辦理防災社區課程，民眾說收獲很多。圖／觀天下有線電視提供

上星期的大地震、還有過去汐止水患，防災意識抬頭，為了提升社區民眾對災害的危機意識，今(12)日汐止區公所在江北市民活動中心辦理防災社區課程，除了邀請專業老師講解災害種類、如何防災等等，並且也實地到戶外踏察，災害環境診斷，民眾說收獲很多。

汐止區長林慶豐表示，汐止區公所從107年起，持續配合新北市政府推動防災社區認證，汐止區至今已經建立15處「防災社區」、2處韌性社區，並且也和9間大型企業簽署企業防災合作備忘錄，今天在江北里辦理防災社區課程，非常感謝謝里長與各位里民一起來推動市府防災政策。相關的防救災工作希望能配合相關的救災政策把量能落實到第一線，期盼透過課程讓大家學習自助、互助、公助，落實防災工作。

江北里長謝祚敏指出，感謝公所很用心的安排這一場防災社區課程，最近天災地變，透過課程讓鄉親能夠知道防災常識，過去江北里在汐萬路一段115巷是淹水區，颱風大雨的時候水就暴漲，還有汐萬路、貨櫃專用道這幾個點，以及418巷有土石流，這幾年下來很感謝公部門協助改善，

這次深入社區辦防災課程，也實地帶著學員們到戶外踏察，進行災害環境診斷，里長這次選的地點，都是之前容易積淹水區，民眾說學到如何遇到災害時如何自救及防災知識，收獲很多。

汐止 淹水 颱風

延伸閱讀

環境認證在即 汐止江北里再種200盆蘭花美化

宣導讓地球環境永續 汐止東山里植樹成果發表

地震怎麼辦？逃跑該準備什麼？「防災包食物準備指南」關鍵時刻保命

相關新聞

大布袋裝錢豪氣發薪…伐木業大哥背景充滿傳奇 天賦異稟卻栽在1習慣

日治時期的伐木產業非常興盛，雖然是高風險行業，但是因為酬勞非常豐厚，吸引了許多勇敢而不怕死的台灣男子投入。...

民眾黨促公布任內台智光子約 蔣市府：沒簽新的

民眾黨台北市議員要求台北市長蔣萬安盤點任內與台智光簽定子約與金額，否則就是打假球。蔣萬安與局處皆表示，沒有再簽任何子約，...

新北113學年公幼名額將增34班908人 議員：須符合在地需求

新北2歲至5歲幼兒約10萬9971人，往年公幼名額都被搶破頭，每到報名抽籤時間，家長都會擔憂名額不足，怕抽不到公幼。教育...

侯友宜深坑區行動治理 議員盼強化停車及大眾運輸水準

新北市長侯友宜今下午至深坑與里長座談，侯友宜表示深坑接下來要針對自行車道串聯、各風景處道路來持續優化，完善深坑的觀光資源...

地震後釀溪山里水質不佳？ 北水處曝去年大腸桿菌數值曾破萬

北市士林區溪山里長年飲用山泉水，近期發生疑似水質不佳，造成居民上吐下瀉，北水處淨水科長林河山指出，大腸桿菌群存在於大自然...

士林溪山里民疑喝不潔水源後上吐下瀉 北市衛生局曝疫調進度

北市溪山里傳出里民疑似飲用不潔水源後上吐下瀉，衛生局疫調截至今天中午12點共41人出現腸胃道症狀，其中30人曾就醫、11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。