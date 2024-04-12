提升災害危機意識 汐止公所辦防災社區課程

上星期的大地震、還有過去汐止水患，防災意識抬頭，為了提升社區民眾對災害的危機意識，今(12)日汐止區公所在江北市民活動中心辦理防災社區課程，除了邀請專業老師講解災害種類、如何防災等等，並且也實地到戶外踏察，災害環境診斷，民眾說收獲很多。

汐止區長林慶豐表示，汐止區公所從107年起，持續配合新北市政府推動防災社區認證，汐止區至今已經建立15處「防災社區」、2處韌性社區，並且也和9間大型企業簽署企業防災合作備忘錄，今天在江北里辦理防災社區課程，非常感謝謝里長與各位里民一起來推動市府防災政策。相關的防救災工作希望能配合相關的救災政策把量能落實到第一線，期盼透過課程讓大家學習自助、互助、公助，落實防災工作。

江北里長謝祚敏指出，感謝公所很用心的安排這一場防災社區課程，最近天災地變，透過課程讓鄉親能夠知道防災常識，過去江北里在汐萬路一段115巷是淹水區，颱風大雨的時候水就暴漲，還有汐萬路、貨櫃專用道這幾個點，以及418巷有土石流，這幾年下來很感謝公部門協助改善，

這次深入社區辦防災課程，也實地帶著學員們到戶外踏察，進行災害環境診斷，里長這次選的地點，都是之前容易積淹水區，民眾說學到如何遇到災害時如何自救及防災知識，收獲很多。