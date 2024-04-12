地震後釀溪山里水質不佳？ 北水處曝去年大腸桿菌數值曾破萬

北市士林區溪山里長年飲用山泉水，近期發生疑似水質不佳，造成居民上吐下瀉，北水處淨水科長林河山指出，大腸桿菌群存在於大自然，飲用水的大腸桿菌標準為6MPN/100mL，溪山里長4月8日通知民眾上吐下瀉，北水處增加檢測水質，當天結果為900MPN/100mL，直至10日略降至1700MPN/100mL。

林河山也透露，大腸桿菌數值高低與氣溫、降雨等因素，溪山里去年4月最高數值曾高達14000MPN/100mL，今年同期相較低。

台北自來水事業處今設5處緊急取水點，上午派員至帕米爾公園、天溪二橋旁及溪山國小共3處採樣水質，檢驗結果預計明天出爐；另協助管線及相關設備巡檢，目前皆無發現異常。是否因地震導致水質混濁？北水處指出，還在勘察。

北水處說，溪山里居民目前日常用水是自行管理的山泉水系統，為改善當地居民用水，北水處後續將於1個月內提出改善檢討方案，以完善溪山里自來水供水系統。北水處陽明營業分處主任張本慶說，基於里民不希望加氯消毒，因此長期輔導，每月會協助檢測山泉水的大腸桿菌，並提供結果給里辦公室。

如何避免類似狀況再發生？林河山建議，立即解決的方式是加氯消毒，但是溪山里自設水源系統未加氯，主要與農務考量、擔心影響農用水有關。另希望溪山里成立簡易自來水事業、相關管理組織，北水處也能提供技術上協助、輔導等。

北水處表示，長期逐步改善偏遠無自來水的高地區供水管線及設備，1996年迄今陸續完成內湖碧山里、木柵指南里、老泉里、南港茶山、信義四獸山等偏遠高地區供水系統工程，共投入超過6億元，累計改善1833戶；去年完成191戶，改善北投竹子湖、士林平等里等地區。台北市自來水普及率已提高至99.83%。