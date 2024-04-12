快訊

爆「有比黃子佼更過分的人」頻被問是誰？葛斯齊稱交叉比對舊聞便知

黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

台南3歲女童過斑馬線遭撞死 女駕駛與家屬調解成立獲緩刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地震後釀溪山里水質不佳？ 北水處曝去年大腸桿菌數值曾破萬

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市士林區溪山里近日發生疑似水質不佳事件，台北自來水事業處今派員協助管線及相關設備巡檢，目前皆無發現異常。圖／北水處提供
北市士林區溪山里近日發生疑似水質不佳事件，台北自來水事業處今派員協助管線及相關設備巡檢，目前皆無發現異常。圖／北水處提供

北市士林區溪山里長年飲用山泉水，近期發生疑似水質不佳，造成居民上吐下瀉，北水處淨水科長林河山指出，大腸桿菌群存在於大自然，飲用水的大腸桿菌標準為6MPN/100mL，溪山里長4月8日通知民眾上吐下瀉，北水處增加檢測水質，當天結果為900MPN/100mL，直至10日略降至1700MPN/100mL。

林河山也透露，大腸桿菌數值高低與氣溫、降雨等因素，溪山里去年4月最高數值曾高達14000MPN/100mL，今年同期相較低。

台北自來水事業處今設5處緊急取水點，上午派員至帕米爾公園、天溪二橋旁及溪山國小共3處採樣水質，檢驗結果預計明天出爐；另協助管線及相關設備巡檢，目前皆無發現異常。是否因地震導致水質混濁？北水處指出，還在勘察。

北水處說，溪山里居民目前日常用水是自行管理的山泉水系統，為改善當地居民用水，北水處後續將於1個月內提出改善檢討方案，以完善溪山里自來水供水系統。北水處陽明營業分處主任張本慶說，基於里民不希望加氯消毒，因此長期輔導，每月會協助檢測山泉水的大腸桿菌，並提供結果給里辦公室。

如何避免類似狀況再發生？林河山建議，立即解決的方式是加氯消毒，但是溪山里自設水源系統未加氯，主要與農務考量、擔心影響農用水有關。另希望溪山里成立簡易自來水事業、相關管理組織，北水處也能提供技術上協助、輔導等。

北水處表示，長期逐步改善偏遠無自來水的高地區供水管線及設備，1996年迄今陸續完成內湖碧山里、木柵指南里、老泉里、南港茶山、信義四獸山等偏遠高地區供水系統工程，共投入超過6億元，累計改善1833戶；去年完成191戶，改善北投竹子湖、士林平等里等地區。台北市自來水普及率已提高至99.83%。

北水處說，2017年訂定「本市高地區無自來水供水改善通則」補助無自來水居民每戶改善經費60萬元，去年更提高補助至90萬元，希望擴大放寬高地區無自來水延管補助，改善偏遠高地區民眾用水。未來預計再投入超過1億元，持續改善大直劍南山、士林平等里、北投珠海路等地區高地供水改善。

北水處今天協助溪山里自設自來水系統進行巡查。圖／北水處提供
北水處今天協助溪山里自設自來水系統進行巡查。圖／北水處提供
北水處今天協助溪山里自設自來水系統進行巡查。圖／北水處提供
北水處今天協助溪山里自設自來水系統進行巡查。圖／北水處提供
北市士林區溪山里近日發生疑似水質不佳事件，台北自來水事業處今派員協助管線及相關設備巡檢，目前皆無發現異常。圖／北水處提供
北市士林區溪山里近日發生疑似水質不佳事件，台北自來水事業處今派員協助管線及相關設備巡檢，目前皆無發現異常。圖／北水處提供

北市 大腸桿菌 水質

延伸閱讀

溪山里水質汙染含大腸桿菌 醫師籲：飲用水應煮沸消毒

影／淨水場在里內卻喝不到自來水 溪山里長嘆「里民很可憐」

北市溪山里水質汙染居民上吐下瀉 議員再爆這些地方也沒自來水

防疫醫師介入調查北市溪山里腹瀉 北榮醫曝地震影響可能

相關新聞

溪山里水質汙染含大腸桿菌 醫師籲：飲用水應煮沸消毒

台北市士林區溪山里近山區有多名居民自設水源系統，疑因水質問題，出現上吐下瀉症狀，根據自來水處採樣結果，證實是水中大腸桿菌...

影／淨水場在里內卻喝不到自來水 溪山里長嘆「里民很可憐」

北市士林區溪山里長年飲用山泉水，卻苦無自來水可用。里長黃慧芬實地帶記者走訪，行經至善路三段時，感嘆「這條路這麼大，竟然沒...

震後新北9天建物受損鑑定通報1117件 工務局：加速勘查

花蓮地震後，新北市政府提供建築物緊急評估、多元都更等管道，供民眾評估自家住宅安全。新北工務局表示，自本月3日震後截至11...

地震後釀溪山里水質不佳？ 北水處曝去年大腸桿菌數值曾破萬

北市士林區溪山里長年飲用山泉水，近期發生疑似水質不佳，造成居民上吐下瀉，北水處淨水科長林河山指出，大腸桿菌群存在於大自然...

士林溪山里民疑喝不潔水源後上吐下瀉 北市衛生局曝疫調進度

北市溪山里傳出里民疑似飲用不潔水源後上吐下瀉，衛生局疫調截至今天中午12點共41人出現腸胃道症狀，其中30人曾就醫、11...

苗博雅要求台智光等3大案送廉政會調查 蔣萬安：可以

因應403震災對建築物安全之作為、大都更時代、台智光案及議會索資權限，台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告並答詢。議員苗博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。