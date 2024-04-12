士林溪山里民疑喝不潔水源後上吐下瀉 北市衛生局曝疫調進度

北市溪山里傳出里民疑似飲用不潔水源後上吐下瀉，衛生局疫調截至今天中午12點共41人出現腸胃道症狀，其中30人曾就醫、11人自主觀察，無重症患者。

衛生局說，為提供民眾即時醫療服務，台北市立聯合醫院陽明院區醫療團隊昨晚前往溪山里里辦公處，設置臨時醫療站，共11人就醫，另外陽明院區急性腸胃炎特別門診及急診，今天至中午12點新增5人就醫，就醫市民症狀以腹瀉、嘔吐、腹脹等消化道症狀為主，均開立藥物治療後返家休息。

今起至20日期間周一至周六，北市聯醫陽明院區開設急性腸胃炎特別門診，北市衛生局呼籲溪山里民，若有身體不適或腹瀉等症狀可前往就醫。

台北自來水事業處因應本次事件，原設置4個取水點，包含至善路3段76號旁公車站牌側、溪山里辦公處（至善路3段260號）、溪山國小門口（至善路3段199號）、聖人橋頭平台（至善路3段289號對面）。今天新增1個取水點在溪山國小校內廣場，共設置5個緊急取水點。