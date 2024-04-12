溪山里水質汙染含大腸桿菌 醫師籲：飲用水應煮沸消毒

台北市士林區溪山里近山區有多名居民自設水源系統，疑因水質問題，出現上吐下瀉症狀，根據自來水處採樣結果，證實是水中大腸桿菌群偏高，市長蔣萬安已要求市政團隊快速因應，並確保里民不會使用到有疑慮的水。

這起大腸桿菌、大腸桿菌群超標的事件，是否因地震導致還有待釐清，昕新智慧診所院長朱光恩表示，水中檢出大腸桿菌群，說明有糞便汙染，有可能是管路被震裂而滲水，影響到飲水系統，建議民眾在飲水時，一定要煮沸可以徹底殺菌。

朱光恩說，大腸桿菌的種類非常多，是人類與動物腸道中最常見、也是最主要的細菌之一，在正常情況下，對人體沒有害處。某些菌種會引起腹瀉，而毒性強的則會造成嚴重病症，例如O157H7型，會導致出血性腹瀉、急性腎衰竭、凝血功能異常，嚴重甚至死亡。

大腸桿菌會隨著糞便排出，主要分布在飲水、土壤、人體腸胃道中，若生水未煮沸、生菜未清洗乾淨、沒煮到熟的肉都容易被感染。

朱光恩提醒，大腸桿菌不耐熱，加熱超過70°C通常就能有效殺菌；更安全一點的作法，可以在1公升的水中加1滴含氯漂白水煮沸消毒。把飲用水煮開後，加蓋保存，放置冰箱的容器也可多覆蓋一層保鮮膜阻隔灰塵和細菌。

士林區溪山里的事件被質疑是否跟飲用地下水有關，朱光恩說，不少民眾喜歡取用山泉水，但是未經過氯化消毒處理的山泉水，可能有沙門氏菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌和寄生蟲，生飲對健康有害。

每個人的體質、免疫力不同，一般健康的成年人吃到不乾淨的食物可能腹瀉後就恢復正常，有些人因免疫功能缺失而加重病情。朱光恩說，1歲以下幼兒、65歲以上老年人以及慢性疾病（糖尿病、腎臟病、尿毒症、癌症）患者，要更加注意飲食安全，未經處理檢驗的山泉水，隱藏大風險。