永續發展2050淨零碳排 新北12家醫院簽倡議書

新北市醫療永續發展研討會今天在市府舉行，病床數250床以上的醫院與市府衛生局、台灣永續能源研究基金會簽署倡議書，盼透過產官學合作，朝2050淨零碳排的目標努力。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新今天在研討會致詞表示，人類許多疾病源自於熱浪等氣候變遷造成，未來也要應付許多未知的病菌，希望從改善醫療體系實踐永續發展城市，以解決地球的健康與人的健康議題。

簡又新說，醫療體系是高耗能與高碳排的行業，排放許多溫室氣體，全球醫療部門每年碳排放占全球排放的4.4%。基金會已與72家醫院簽署倡議書，盼集眾人力量一起推動淨零碳排。

衛生福利部雙和醫院院長程毅君接受聯訪表示，透過能源管理、社會責任、幸福職場等，推動永續經營理念。醫院裝置太陽能板、電梯裝置能源回饋裝置、回收廢PE藥罐及點滴袋等醫療廢棄物，製成再生塑膠，也製造院內自用醫療垃圾袋。

衛生局長陳潤秋表示，亞東紀念醫院推動永續發展，轉型為科技化與智慧化的智慧醫院；淡水馬偕醫院採用天窗引入自然光線，特殊的複層低輻射玻璃，能有效減少使用燈光及空調能源；市立土城醫院採取黃金級綠建築。

衛生局說，這些醫院有的獲台灣永續行動獎、經濟部節能標竿獎金獎，實在很不容易。為展現推動永續發展的決心，今天的研習課程讓醫療院所理解永續發展趨勢與推動實務。