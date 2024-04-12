新北路面凹陷修一周？民怒「選後市政走下坡」公所：已排定15日刨鋪

本月8日新北市新莊富國路有民眾發現路面塌陷影響行車安全，將畫面貼上臉書質疑「這是什麼鬼工程，才鋪好多久而已」新莊公所留言卻表示需一個禮拜才能修復，騎士批評若因此摔車責任公所要負責嗎？批評行政效率怠惰，網友也留言表示「豆腐渣工程、總統大選後整個市政都走下坡」議員陳世軒呼籲盡快修復，公所則表示已先臨時填補後續再開挖穩定路基。

本月8日有民眾在新莊富國路發現路面凹陷，將畫面貼上「愛新莊我是新莊人」臉書社團表示，「這是什麼鬼工程，才鋪好多久而已」，網友也紛紛留言表示「豆腐渣工程、總統大選後整個市政都走下坡、台灣鋪路工程讓人不敢恭維、不挖怎麼有油水、少走為妙感覺會變一個大坑」。

新莊公所也在留言區表示已排定15日進場刨鋪改善注意加強路基承載力。但有騎士不滿認為，道路凹陷影響行車安全，將道路整平還需要一周時間，期間若發生摔車意外公所要負責嗎？

新北市議員陳世軒表示，安局樂業是新北市府長期以來對市民的承諾，安全之所以排在第一可見最為重要，鋪路品質並非高難度工程，應達到市民期待。柏油路破損可能危害用路安全，近期氣候時常不穩定，大雨更是來的突然，呼籲相關單位盡快修復，還給市民安全舒適的用路品質。

新莊公所朱思戎對此表示，富國路之前施做自來水管工程，近來疑因重車經過致路面凹陷，得知消息後已經先立即進行緊急修補，15日則是將開挖後再填補穩定路基以免再次凹陷。