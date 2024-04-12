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北市溪山里居民上吐下瀉因沒自來水？議員要為「陽明山請命」

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
溪山里居民傳出喝自設水管的水後上吐下瀉，北水處在溪山設自來水取水處，供居民裝水。記者林佳彣／攝影
溪山里居民傳出喝自設水管的水後上吐下瀉，北水處在溪山設自來水取水處，供居民裝水。記者林佳彣／攝影

台北市士林區溪山里居民喝水後上吐下瀉，因當地無自來水管，居民飲用自設管線水源，議員今在議會紛紛為陽明山居民請命，希望能盡速埋設自來水管，市長蔣萬安承諾，疫調結果共有32名個案，一個月內完成評估埋自來水管評估，也會提高每戶補助。

北水處近年來溝通當地居民裝自來水管，但需要取得土地同意書，努力在跟地主溝通，北水處也預估，一戶經費需要2到3百萬，但目前僅補助90萬，還要再努力提升，但有些居民渴望裝自來水管，但有些居民自小喝山泉水、地下水，想法都不同。

「我要為陽明山居民請命。」議員汪志冰質詢說，為什麼溪山里長期用地下水，北水處，埋自來水管線計畫預算1.55億，長達2到3公里，但北水處認為有門檻沒達到，就無法進行計畫，此刻正是加速工程契機，希望溪山里民也能獲得跟其他市民一樣飲用自來水條件。

蔣萬安答詢稱，會啟動相關機制，目前埋自來水管，每戶補助90萬，也盼能提高，也要澄清外傳百人上吐下瀉，其實疫調結果是32人，也跟自來水管無關，是山區自設管線。

議員張斯綱也盼可以一個月內評估接管，蔣萬安稱，「沒問題，一個月內完成專案評估」，現在北水處也調了5個取水處，溪山國小也暫停學校飲水機供水。

一名北水處人員分析，有個邏輯問題是，多年來飲用水都沒事，每個月也都輔導鑑測水質，最近鑑測數據也正常，怎會突然上吐下瀉？北水處也派員上山調查，盼儘速查明原因。

溪山里居民傳出喝自設水管的水後上吐下瀉，北水處在溪山設自來水取水處，供居民裝水。記者林佳彣／攝影
溪山里居民傳出喝自設水管的水後上吐下瀉，北水處在溪山設自來水取水處，供居民裝水。記者林佳彣／攝影

溝通 蔣萬安 議員

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