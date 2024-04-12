快訊

詭異阿婆「每天清晨揹1袋小狗去墓園」 鄰居追上發現真相當場淚崩

不忍了！男歌手曝黃子佼私下「目中無人嘴臉」全曝光

被蔥價打倒？惹怒民怨多重風暴 韓國執政黨輸掉國會大選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市溪山里民上吐下瀉原因仍是謎 蔣萬安：還在釐清

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市聯合醫院陽明院區設「急性腸胃炎特別門診」 呼籲溪山里有腹瀉相關症狀民眾盡速就醫。圖／北市衛生局提供
北市聯合醫院陽明院區設「急性腸胃炎特別門診」 呼籲溪山里有腹瀉相關症狀民眾盡速就醫。圖／北市衛生局提供

北市士林區溪山里疑因水質問題造成上百里民上吐下瀉。台北市長蔣萬安上午受訪指出，截至昨天午夜之前，經過疫調確定的人數是32人有上吐下瀉的症狀，4月8日就通知自來水處當天到現場去做水質檢測，這次事件其實跟自來水處所提供的自來水系統無關。

蔣萬安說，因山區的民眾自設的水源系統，這個問題其實也已有很長一段時間，自來水處都有跟他回報整個過程，所以昨天衛生局即刻協同聯合醫院陽明院區，協同柯副院長率領的專業醫師、護理師，還有包括行政人員、志工等，在社區緊急設置醫療站，提供住戶各項診療。

蔣萬安說，另外括環保局即刻昨晚到社區清消，教育局也即刻針對學校做調查，目前有一校1師2名學生身體不適，都返家休息，目前仍請教育局跟學校在今天先預防性暫停飲水機供水，提供瓶裝水，昨晚消防局也立刻動員一個大隊到現場待命。

蔣萬安說，目前都會持續監測，來協助山區民眾，他們未來整個供水的狀況，其實自來水處都持續跟當地民眾溝通，每個月都做水質檢測。

至於發生原因？蔣萬安說，都還在持續釐清，今天自來水處、衛生局，其實都有採檢，後續都還要再更精確去驗，到底水質哪個環節出了問題。但其實目前4月8日去測，大腸桿菌數值確實較平均偏高，但是相較於去年同期，並沒有較高的情形，這個部分還要更精確地進行相關檢驗。

水質 蔣萬安 衛生局

延伸閱讀

影／北市府餐廳爆食安風波 蔣萬安：限期改善

北市驚傳半歲男童遭虐緊急手術？蔣萬安：只能說是疑似

王必勝駁蔣萬安提寶林停業有關切電話 北市：問適法性

震後水質差釀禍？北市溪山里民驚傳逾百人上吐下瀉 蔣萬安緊急下令應變

相關新聞

北市溪山里疑水質不佳逾百人上吐下瀉 北水處：非自來水

北市士林區溪山里昨發生大量民眾不明原因上吐下瀉，里長證實有逾百人不適。該處屬高地社區，里民使用自設水源系統，並非由北水處...

首都水怎麼了？士林溪山里百人上吐下瀉急設取水點 「老人怎提水？」

北市士林區溪山里傳出上百人身體不適，衛生局指示北市聯醫晚間到該里提供免費醫療服務，有里民懷疑4月3日地震造成水源汙染，可...

溪山里水中測得大腸桿菌 陳彥元研判：山泉水可能性高

台北市士林區溪山里傳出疑似水源問題，造成上百人上吐下瀉。台北市衛生局長陳彥元今天接受廣播專訪表示，目前約有11名民眾尋求...

淡水河渡船擱淺 藍色公路遭停航

新北市淡水河口藍色公路前晚渡船擱淺，53人受困河中央2小時。新北交通局昨起中止藍色公路營運許可，需確認船舶及航道安全無虞...

水體溶氧不足…新店溪魚群暴斃 雙北合清14噸

新店溪自7日起陸續發現有魚群暴斃，雙北啟動「死魚緊急應變機制」，採樣水質結果顯示無急毒性反應，沿線巡查也未發現異常排放廢...

保母委兒盟訓練挨批 蔣萬安允調整

劉姓保母凌虐1歲幼童剴剴致死，負責收出養的兒童福利聯盟遭千夫所指，但目前北市仍有9名個案委由兒福聯盟出養，議員也指出，北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。