北市溪山里民上吐下瀉原因仍是謎 蔣萬安：還在釐清

北市士林區溪山里疑因水質問題造成上百里民上吐下瀉。台北市長蔣萬安上午受訪指出，截至昨天午夜之前，經過疫調確定的人數是32人有上吐下瀉的症狀，4月8日就通知自來水處當天到現場去做水質檢測，這次事件其實跟自來水處所提供的自來水系統無關。

蔣萬安說，因山區的民眾自設的水源系統，這個問題其實也已有很長一段時間，自來水處都有跟他回報整個過程，所以昨天衛生局即刻協同聯合醫院陽明院區，協同柯副院長率領的專業醫師、護理師，還有包括行政人員、志工等，在社區緊急設置醫療站，提供住戶各項診療。

蔣萬安說，另外括環保局即刻昨晚到社區清消，教育局也即刻針對學校做調查，目前有一校1師2名學生身體不適，都返家休息，目前仍請教育局跟學校在今天先預防性暫停飲水機供水，提供瓶裝水，昨晚消防局也立刻動員一個大隊到現場待命。

蔣萬安說，目前都會持續監測，來協助山區民眾，他們未來整個供水的狀況，其實自來水處都持續跟當地民眾溝通，每個月都做水質檢測。

至於發生原因？蔣萬安說，都還在持續釐清，今天自來水處、衛生局，其實都有採檢，後續都還要再更精確去驗，到底水質哪個環節出了問題。但其實目前4月8日去測，大腸桿菌數值確實較平均偏高，但是相較於去年同期，並沒有較高的情形，這個部分還要更精確地進行相關檢驗。