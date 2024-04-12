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首都水怎麼了？士林溪山里百人上吐下瀉急設取水點 「老人怎提水？」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市聯合醫院陽明院區設「急性腸胃炎特別門診」 ，呼籲溪山里有腹瀉相關症狀民眾盡速就醫。圖／北市衛生局提供
北市聯合醫院陽明院區設「急性腸胃炎特別門診」 ，呼籲溪山里有腹瀉相關症狀民眾盡速就醫。圖／北市衛生局提供

北市士林區溪山里傳出上百人身體不適，衛生局指示北市聯醫晚間到該里提供免費醫療服務，有里民懷疑4月3日地震造成水源汙染，可能原因仍待釐清。台北自來水事業處為提供民眾安全水源，已設置4個緊急取水點，但里內不少長者，議員建議可提供維生取水袋送至家戶，北水處表示，願意提供維生取水袋，供區公所統一調度使用。

溪山里位處陽明山後山，是一農業里，北市府3月統計該里現有590戶、1477人。士林、北投區議員林延鳳接獲溪山里民反映，「里內都是老年人，誰提的動呢？」、「感覺水處不切實際，沒幾個人會來提水，何況是老人家，寧可買大瓶礦泉水」，有人認為提供每袋10公升、每戶2袋的維生取水袋，並送到需要的家戶，比較實際且貼心。

林延鳳說，溪山里位在陽明山上，飲用水多為地下水、山泉水，因應此次事件，水處請里民拿桶子去裝水，但沒顧慮到的是，里民不少是年長者，難以提重物，何況是10、20公升的水。建議可透過民政系統跨局處聯繫、發送飲用水給里民，這應該會是比較貼心的作法。

議員 陽明山

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