上百溪山里民嘔吐腹瀉 北市緊急應變

台北士林區溪山里驚傳超過20戶、逾百里民因不明原因上吐下瀉、發燒，人數持續增加，有里民疑因地震後自設水源水質混濁釀禍；北水處採樣發現水中大腸桿菌群偏高，但確實原因仍須釐清。市長蔣萬安昨晚表示，市府已有醫療及用水的因應作為，會盡速調查原因、解決問題，讓市民安心。

溪山里長黃慧芬表示，4月3日起里內群組不斷有人反映掛急診、吊點滴，粗估上百人身體不適，她懷疑地震過後水源遭汙染。

蔣萬安呼籲相關症狀的民眾盡速就醫並通報。他說，已要求市府跨局處應變，衛生局派醫護人員進駐，同步進行公衛調查。市府已要求聯合醫院陽明院區進駐設立診療站，讓里民就近就醫；衛生局也同步在陽明院區開設急性腸胃炎特別門診。

北水處公布4處緊急取水點，包括至善路3段76號旁公車站牌、溪山里辦公處、溪山國小和聖人橋頭，調用庫存瓶裝水作為飲用水，防止問題擴大；附近所有水源與管線無論是不是北水處供水，都要派員巡視、協助找出受損汙染點，進行修復。

教育局會主動透過學校與學生聯繫，確認家中情況，必要時主動安排進駐診療站就醫；消防局安排救護車待命，症狀嚴重立即送醫；環保局派員前往溪山里清消；士林區公所逐戶訪查，更新消息讓民眾了解。