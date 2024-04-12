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保母委兒盟訓練挨批 蔣萬安允調整

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
台北市長蔣萬安昨針對剴剴保母虐童案專案報告。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安昨針對剴剴保母虐童案專案報告。記者洪子凱／攝影

劉姓保母凌虐1歲幼童剴剴致死，負責收出養的兒童福利聯盟遭千夫所指，但目前北市仍有9名個案委由兒福聯盟出養，議員也指出，北市托育人員在職訓練到現在還在委託兒福聯盟辦理，根本「請鬼拿藥單」；市長蔣萬安允諾會調整，也會請社會局研議照顧無依、脆弱家庭個案的托育人員，定期接受專業醫療評估。

蔣萬安昨赴議會專案報告剴剴案，提到北市61名出養兒少中，有9位仍委由兒福聯盟進行出養服務，其中3位由保母照顧，6位收養家庭試養，為避免兒虐憾事發生，將再度訪視受照顧孩童，並與原個管社工及媒合許可單位取得相關資料。

蔣萬安報告時也再度向「剴剴及愛他的人」道歉，他說，剴剴的離世令人遺憾，「我們絕對不推卸責任，我是3個孩子的父親，很清楚讓孩子平安長大是每一個父母的心願」，會盡一切努力，讓需要照顧的孩子不被落下，面對並解決問題。

民進黨議員簡舒培質疑，目前北市府保母在職訓練仍委託兒盟辦理，重大兒虐案發生後依然不變，北市的精進計畫在哪裡？蔣萬安可以接受嗎？連一個出養社工都管不好的兒盟，能負責北市的托育人員在職訓練？同黨議員林世宗則說，雙北市及兒盟都有責任不應相互推託，北市應檢討後續制度，可派聯合醫院介入協助；委託兒盟費用仍有3400萬餘元，應有監督機制。

蔣萬安回應，委託兒盟協助會調整並檢討，不會推卸和迴避責任，立刻針對市府相關規定修法。

國民黨議員汪志冰表示，報告中考慮到保母從業人員身心狀況，但卻沒有更重要的作為，是很大的漏洞，當保母身心狀態出問題，一般人很難判別，但目前僅針對保母登記執照時做健檢，6年一次，並沒有評估身心狀況，恐是不定時炸彈，讓類似剴剴案再發生。

蔣萬安表示，依現行出養前安置程序，不會安置到一般保母，但未來可評估照顧無依、脆弱家庭個案的托育人員接受專業醫療，鑑定身心。

保母 北市 蔣萬安

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