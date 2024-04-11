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溪山國小6師生腹瀉 北市教育局：停用學校飲水機

中央社／ 台北11日電

台北士林區溪山里多人上吐下瀉，當地里長懷疑是地下水源遭污染，不僅導致上百里民腸胃不適，里內溪山國小也有6師生出現腹瀉症狀；教育局表示，將暫停學校飲水機供水。

台北市教育局今天晚間透過媒體群組表示，位於溪山里的溪山國小今天通報，有4名學生及2名教師腹瀉，其中2名學生及1名教師已就醫。

教育局指出，由於校內飲水機水源同樣來自里內地下水，校方已緊急召開會議關懷師生健康情形，並通知明天暫停飲水機供水以進行水質檢測，提醒師生自備茶水，學校也會準備瓶裝水提供學生使用。

台北市衛生局調查顯示，溪山里自3日起陸續有里民出現嘔吐、發燒、腹瀉等症狀，部分民眾自行就醫後，被診斷為急性腸胃炎並返家休養，目前尚無出現重症病患。

當地里長黃慧芬說，累計應有上百人反映腸胃不適，由於這些里民多是居住在附近，且平時使用地下水，所以她懷疑是地震時有污染物溶入水源中，目前先提供里民桶裝水使用，原因及後續處理方法還待市府協助釐清。

地下水 教育局 飲水機

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