水體溶氧不足…新店溪魚群暴斃 雙北合清14噸

新店溪自7日起陸續發現有魚群暴斃，雙北啟動「死魚緊急應變機制」，採樣水質結果顯示無急毒性反應，沿線巡查也未發現異常排放廢水情形，但溶氧值偏低，且於較深河床仍有發現活魚，初判近日氣候不穩定及夜間缺氧導致魚群死亡，雙北已聯合清除約14噸死魚，預估本周可清完。

新北環保局表示，經現場檢測水質，水色正常且經現場快篩無急毒性反應，溶氧值偏低，經諮詢嘉南藥理大學教授黃大駿，依魚體照片判斷，魚眼呈濁白狀況，魚鰓呈粉紅色，研判死亡時間為水體溶氧量較低的清晨。

雙北自7日起，由新北市高灘處及台北市水利處連續多日派遣人力及船隻清理。新北環保局說，死魚發生情形最常見的包括水環境溫度急遽變化、連日下雨或無雨、水中汙染濃度高及夜間微生物耗氧反應等，分析近3年魚群暴斃最常發生的月份為4月起至夏季。

環保局說，目前已有死魚緊急應變機制，發現魚群死亡後，立即前往現場確認水質、魚體，沿線巡查周邊及上游有無異常排水，亦請專家協助判斷死魚原因，釐清是否有工廠汙水排入。

北市環保局則指出，研判氣溫變化大導致水體翻騰，使得魚群缺氧死亡，環保局表示，雙北共出動23艘船隻、101名人力及收運車10趟次清除魚體。